Kılıçdaroğlu'ndan açıklama bekleyen Talat Atilla: Yoksa yeni bir açıklama daha yapacağım

CHP'li Muharrem İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına kaynak olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını beklediğini, aksi takdirde kendisinin yeni bir açıklama yapacağını söyledi.

Beştepe'ye giderek 'CHP liderliği konusunda Erdoğan'dan destek istediği' iddiasıyla gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce'nin olaya açıklık getirdiği basın toplantısını gerçekleştirdiği sırada, iddianın kaynağı olarak gösterilen gazeteci Talat Atilla, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Atilla, "Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum..

Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım.

Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım... — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'deki 'Muharrem İnce-Erdoğan görüşmesine' dair iddiasının kaynağını Talat Atilla olarak açıklamıştı. Atilla da haberi CHP’li bir kaynaktan aldığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söylemişti.