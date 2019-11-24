Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gökçek'ten özür diledi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belli vakıf ve gruplara otopark verildiği sözlerini yalanlayan Melih Gökçek'ten, "'Yalan değil ama yanlış var" diyerek özür diledi. Yavaş, söz konusu gruplara verilenlerin sadece otopark olmadığını, birçok işletmeninin de bu grup ve vakıflarda olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gökçek'in başkanlığı döneminde otoparkların belli vakıf ve gruplara verildiğini öne sürdü.

Yavaş'ın Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, SOS Vakfı'na 13, Korkutata ailesine 110, Ankaraspor 9, Keçiörengücü’ne ise 28 otopark verildiğini iddia etmesinin sürmesinin üzerine Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile Yavaş’ı yalan söylemekle suçladı.

BUGÜN MANSUR YAVAŞ HER ZAMANKİ ALIŞKANLIĞINI DEVAM ETTİRİP GEÇMİŞ YÖNETİMLERİ SUÇLAYIP,

YALAN SÖYLEYEREK BİZE PİSLİK ATMIŞ.

ATTIĞI PİSLİĞİ KENDİNE İADE EDİYORUM.

ŞEREFLİ İNSANLAR SÖYLEDİĞİNİ İSPAT EDER.

İSPAT ET, SİYASETİ BIRAKAYIM,

İSPAT EDEMEZSEN SEN BAŞKANLIĞI BIRAKACAK MISIN? pic.twitter.com/0H85NvZSsb — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 ноября 2019 г.

​"SOS Vakfı’na ait 3, Korkutata ailesine ait 1, Keçiörengücü’ne ait 2, Ankaraspor’a ait olan otopark sayısı ise 2” diye açıklama yapan Gökçek, Yavaş’a da çağrıda bulunarak, "Söylediklerini ispat edersen bundan sonra siyasi hayatı bırakacağım, eğer ispat edemezsen sen de belediye başkanlığını bırakacak mısın?" diye sordu.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında konuşan Yavaş, Gökçek’in sözlerine yanıt verdi. "Şimdi ben bir özür dileyeceğim. Yalan değil ama yanlış var onu düzelteyim” diyen Yavaş, vakıf ve gruplara verilenlerin sadece otoparktan ibaret olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi ben bir özür dileyeceğim. SOS Vakfı 13, Korkutata ailesi 110, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 9, Keçiörengücü 28 otopark aldı demiştim. Gökçek beni yalancılıkla itham etti. Yalan değil ama yanlış var, onu düzelteyim. Söylediği kadar SOS Vakfı’nda otopark yok; ama başka şey var. Belediye’nin 13 parça malı SOS Vakfı’na verilmiş! 4 adet Hacı Bayram Veli türbesi çevresinde büfe, 1 adet Çamlıdere’de iki katlı Ankara evi, 3 adet otopark işletmesi (Mavi Göl Otoparkı 1628 araç kapasiteli) 50. Yıl Otoparkı, (593 araç kapasiteli) Yenişehir Çok Katlı Otoparkı, (944 araç kapasiteli) 4 adet Kocatepe Çok Katlı Otopark üzerinde ticari ünite, 1 adet Dikmen Vadisi’nde ticari ünite SOS Vakfı’na verilmiş."