Öztrak'tan İnce'nin açıklamalarına yanıt: Sakin olmamız gereken günlerdeyiz

'Erdoğan ile gizlice görüştü' iddiası üzerine basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce'ye partiden yorum geldi. CHP Sözcüsü Öztrak, "Saray'ın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz" dedi.

CHP'li Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüştüğüne dair iddialara bugün düzenlediği basın toplantısıyla 'tezgah' yanıtı vermesinin ardından partiden ilk açıklama Faik Öztrak'tan geldi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saray'ın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Saray'ın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır. — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 24, 2019

​İnce, 'Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha' demişti

Beştepe'deki görüşme iddiasına, bugün Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren Muharrem İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini savunmuştu. "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" diyen İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da "'İsmi biliyorum' dediniz, açıklamalısınız" çağrısı yapmıştı.

İnca ayrıca isim vermeden Faik Öztrak'a seslenmiş ve "Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. 'Bu yalandır, ben buna inanmıyorum' demesi lazımdı. Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha. Niye savunmuyorsunuz? Ciğerimi yakıyorlar. Bugün partiyi yönetenler benim ciğerimi dağlıyor" demişti.