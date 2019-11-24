Emekli başkomiser, kızını tabancayla başından vurarak öldürdü

DHA'nın aktardığı habere göre olay Fatih'in Zeyrek mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.
Emekli başkomiser Kemal A. ise olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.
Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.
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