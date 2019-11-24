İmamoğlu'ndan 'Saray’a giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Saray'a giden CHP'li' iddiası sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu.

CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiası gündemdeki yerini korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, "CHP ile ilgili hiçbir sorun yoktur" dedi.

Konunun ilgisi dışında olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP şu anda yerel anlamda mahalle seçimlerini yapıyor, ilçe seçimlerini yapacak. Kurultaya gidecek. Partimiz en düzgün, en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Halkına hizmet etmek zorundadır, Türkiye’nin birleştirici gücü olmak zorundadır. Bu konuda da yol almaktadır. Diğer konular da benim ilgimin dışındadır."

Beştepe'deki görüşme iddiasına, bugün Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini savunmuş, "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" ifadesini kullanmıştı.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım" demişti.