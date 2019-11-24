AK Partili Çelik: CHP'li siyasetçi kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddiaları üzerine bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, durumu "tezgah ve kumpas" şeklinde yorumlayan CHP'li Muharrem İnce'ye AK Parti'den ilk yorum Ömer Çelik'ten geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Külliye’de bir CHP’liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdiler" dedi.

Çelik, "Bu yalan haberin hedefi olan CHP’li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi’nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

'Yalan siyasetini sürdürüyorlar'

CHP'ye özür çağrısı

İddiayı 'Saray kumpası' olarak nitelendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a göndermede bulunan Çelik, "Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hâlâ Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık. Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net; siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık" ifadelerini kullandı.

"Ne siyasi hayatımız ne de CHP’ye destek veren vatandaşlarımız hak ediyor bunu" diyen Ömer Çelik, şöyle devam etti; "Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir. Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır. Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP'li vatandaşlarımıza özür borçları vardır."