Talat Atilla: O haberi ben yapmalıydım

Siyasetin gündemini değiştiren, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gizlice görüştüğü iddia edilen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğuna kanıt olarak gösterilen Talat Atilla, hakkındaki iddialara Twitter hesabından yanıt verdi.
Atilla, "Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, ikiyüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri olan, 'aslında ne oldu?' diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, 'sorularına yanıt vermediğim gazeteciler' bile TV'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak" dedi.
'Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum'
4) Haberi ben yapmaliydım— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019
Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri
yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar
'Rahmi Bey'in bunaldığını görünce...'
Talat Atilla, 'Erdoğan-İnce görüşmesi' iddiasını ilk dile getiren yapan Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kendisini işaret etmesini de değerlendirdi.
'Kılıçdaroğlu'nun haberin çıkmasını arzu ettiğini anlıyorum'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'de yaptığı "Biliyorum, açıklayamam" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Atilla, haberi kaynağından doğrulattığını savundu.
Atilla, "Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden 'Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal Bey'den yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart' dedim. Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde yüz doğru' yanıtını alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine 'yüzde yüz' yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettiğini anlıyorum" diye yazdı.
10) Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi.— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum.
Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi.
Parçaları toplayınca;
Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.
Kaynağı açıklama çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ve haber kaynağına çağrıda bulunan Atilla, "Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği 'Doğrudur ama açıklamam' sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine doğrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi? Haber kaynağımı.. Medya derimi yüzse.. Mahkemeler müebbet verse... Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım... Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok" dedi.
12) Haber kaynağımı..— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019
Medya derimi yüzse..
Mahkemeler müebbet verse...
Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım....
Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var.
Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok
Tehdit mesajları aldığını anlattı
Öte yandan Talat Attila, bazı kesimlerden tehdit mesajları aldığını da "Farklı noktalardan 'Seni öldürmeden önce rezil edeceğiz' mesajları atılıyor. (...) Kim gelecekse. Üzerimde çakım bile yok! Ürkerim ama asla korkmam" sözleriyle anlattı.
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