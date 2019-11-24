Talat Atilla: O haberi ben yapmalıydım

Siyasetin gündemini değiştiren, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gizlice görüştüğü iddia edilen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğuna kanıt olarak gösterilen Talat Atilla, hakkındaki iddialara Twitter hesabından yanıt verdi.

Atilla, "Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, ikiyüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri olan, 'aslında ne oldu?' diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, 'sorularına yanıt vermediğim gazeteciler' bile TV'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak" dedi.

'Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum'

4) Haberi ben yapmaliydım

Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri

yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019

'Rahmi Bey'in bunaldığını görünce...'

Haberi neden servis ettiğine de açıklık getiren Atilla, şu ifadeleri kullandı; "Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan da Uğur Dündar da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum. Haberi ben yapmalıydım. Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) 'Biliyorum ama açıklamam' sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar..."

Talat Atilla, 'Erdoğan-İnce görüşmesi' iddiasını ilk dile getiren yapan Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kendisini işaret etmesini de değerlendirdi.

'Kılıçdaroğlu'nun haberin çıkmasını arzu ettiğini anlıyorum'

Atilla, şu yorumu yaptı; "Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yüzlerce haberim, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum! Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan, 'Kaynağı açıklamam' dediği için Rahmi Bey'i korumak maksadıyla açıklamadım ama Rahmi Bey'in bunaldığını görünce defalarca 'Ben olduğumu açıklayacağım' demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana Oda Tv sorunca, TV'de 'Kaynağı açıklamam doğru olmaz' dediği için Rahmi Bey'i yalancı çıkarmamak için 'benim' demedim. Turan abimdir. Onu ve hiç kimseyi bilerek hayatım boyunca manipüle etmeyeceğime beni tanıyanları ve rabbimi şahit tutarım. Rahmi Abi'yi anlıyorum. Ona saygım da sevgim de devam ediyor. Benim sitem de yıllarca baş yazarlık yaptı. Canı sağ olsun. Dün de duayen yazardı, bugün de..."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'de yaptığı "Biliyorum, açıklayamam" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Atilla, haberi kaynağından doğrulattığını savundu.

Atilla, "Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden 'Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal Bey'den yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart' dedim. Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde yüz doğru' yanıtını alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine 'yüzde yüz' yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettiğini anlıyorum" diye yazdı.

10) Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum.

Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi.

Parçaları toplayınca;

Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum. — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019

Kaynağı açıklama çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ve haber kaynağına çağrıda bulunan Atilla, "Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği 'Doğrudur ama açıklamam' sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine doğrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi? Haber kaynağımı.. Medya derimi yüzse.. Mahkemeler müebbet verse... Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım... Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok" dedi.

12) Haber kaynağımı..

Medya derimi yüzse..

Mahkemeler müebbet verse...

Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım....

Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var.

Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019

​Tehdit mesajları aldığını anlattı

Öte yandan Talat Attila, bazı kesimlerden tehdit mesajları aldığını da "Farklı noktalardan 'Seni öldürmeden önce rezil edeceğiz' mesajları atılıyor. (...) Kim gelecekse. Üzerimde çakım bile yok! Ürkerim ama asla korkmam" sözleriyle anlattı.