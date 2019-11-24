Salondaki öğretmenlerden Vali'ye destek
Törene katılan eğitimcilere, “Arkadaşlar haksızsam haksız olduğumu söyleyin” diyen Vali Toprak’ın meslektaşlarını azarlamasına, salonda bulunan öğretmenler alkışlarla destek verdi.
Öğretmenler Günü programında konuşan Konya Valisi Toprak: Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi otur da görelim https://t.co/Vzsww5UXLF pic.twitter.com/ri5bJsGAzv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 24, 2019
10 Kasım töreninde de görevlileri azarlamıştı
Vali Toprak, Atatürk’ün 80’nci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 2018’deki anma töreninde, iki dakikalık saygı duruşuna katlanamamış ve İstiklal Marşı’na geçilmesi için görevlilere bağırmıştı. Törenin ardından talimat veren Vali Toprak, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Valiye tören yönettiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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