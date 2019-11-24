Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü programında konuşma yaparken karşısında ayak ayaküstüne atan bir öğretmeni, “Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim” diyerek azarladı.

Salondaki öğretmenlerden Vali'ye destek

Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yaparken ayak ayaküstüne atan bir öğretmeni azarladı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Toprak, bir öğretmenin ayak ayaküstüne attığını fark etti. Öğretmene tepki gösteren Vali Toprak, “Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde, güzel duygularla karşınıza geliyorum, güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak, bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır.” ifadelerini kullandı.

Törene katılan eğitimcilere, “Arkadaşlar haksızsam haksız olduğumu söyleyin” diyen Vali Toprak’ın meslektaşlarını azarlamasına, salonda bulunan öğretmenler alkışlarla destek verdi.

Öğretmenler Günü programında konuşan Konya Valisi Toprak: Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi otur da görelim https://t.co/Vzsww5UXLF pic.twitter.com/ri5bJsGAzv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 24, 2019​

10 Kasım töreninde de görevlileri azarlamıştı

Vali Toprak, Atatürk’ün 80’nci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 2018’deki anma töreninde, iki dakikalık saygı duruşuna katlanamamış ve İstiklal Marşı’na geçilmesi için görevlilere bağırmıştı. Törenin ardından talimat veren Vali Toprak, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Valiye tören yönettiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.