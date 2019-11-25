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09:35 25 Kasım 2019
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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Bana laf çakmış Rahmi Turan, yahu sen sağa sola dalaşacak durumda mısın, rezil kepaze olmuşsun

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Rahmi Turan'ı eleştirerek "yahu sen sağa sola dalaşacak durumda mısın, rezil olmuşsun, kepaze olmuşsun" ifadelerini kullandı.

    © DHA /
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    Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile 'CHP'li isim Erdoğan'la görüştü' haberi nedeniyle tartışmaya konu olan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan arasında yaşanan polemik bugün de devam etti. 

    Turan'la ilgili bugünkü köşesinde 'Rezil kepaze oldum’ de ve dükkânı kapat Rahmi Turan' başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, Turan'ın gazeteciliğini eleştirdi ve Turan'ın 'kendi gazetesinin dahi kendisini savunamadığını' iddia etti. 

    Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "Bana laf çakmış Rahmi Turan.

    Diyor ki:

    'Sakallı bebek haberini yapan gazeteci ben değilim. Ahmet Hakan Efendi yanlış yazmış'.

    Yahu Rahmi Turan!

    Gazetecilik sicilini açarsak...

    'Sakallı bebek' haberine fit olursun...

    'Sakallı bebek' haberine dört elle sarılırsın.

    Geçmişte yaptığın gazeteciliklerden örnekler verdirme bana!

    'Sakallı bebek' haberi, senin geçmişte yaptığın haberlerin ve haberciliğin yanında...

    Gayet masum bir yaramazlık olarak kalır.

    Yahu sen sağa sola dalaşacak durumda mısın Rahmi Turan?

    Rezil olmuşsun.

    Kepaze olmuşsun.

    Gazeten bile seni savunamıyor!

    Gazetenin yönetimi bile senden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor!

    Gazetende yazan arkadaşların kibarca da olsa sana demediklerini bırakmıyorlar!

    Gözünün içine bakıyor gazetendekiler, gözünün içine!

    'Rahmi Abi bizi rahatlatsa' diye bekliyorlar.

    Senden 'Bağışlanamaz bir hata yaptım, kalemimi kırıyorum' falan diyerek dükkânı kapatmanı bekliyorlar.

    Ama sende 'tık' yok.

    'Bu ülkede her şey olursun ama asla rezil olmazsın' mottosuna tutunup hiç tınlamadan kaldığın yerden devam ediyorsun.

    Bir de utanmadan, sıkılmadan 'Ahmet Hakan Efendi' falan diyerek bana laf yetiştirmeye çalışıyorsun.

    İşte geldik, gidiyoruz.

    Bu ülkede 'doğru dürüst, adam gibi rezil olmayı başarabilmiş' bir kişi bile göremeyecek miyiz biz yahu!"

    Etiketler:
    polemik, Sözcü gazetesi, Hürriyet gazetesi, Rahmi Turan, Ahmet Hakan
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