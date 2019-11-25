Yurt dışında İmamoğlu'na yöneltilen 2 soru

Son dönemde Paris, Kopenhag, Strasbourg, Berlin ve Londra'yı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezilerle ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, Avrupa şehirlerine yaptığı ziyaretlerde merak edilen 2 tane soru olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mine Esen ile Şehriban Kıraç'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının İBB'ye mesafeli davrandığını bunun üzücü bir durum olduğunu vurgulayarak kurdukları ilişkiler sayesinde bazı yabancı bankalarla çözüm yoluna gittiklerini söyledi.

Kamu bankalarının bu zihniyetini kınadığını vurgulayan İmamoğlu, "11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geliyoruz. Bu belediyelere de aynı tutum devam ediyor. Milyarlarca liralık cari işlem yaptığınız bankaların tüm samimiyetiyle finans kaynaklarını açması gerekir. Kamu bankaları hepimize eşit davranmak zorundadır. 5 aydır bekliyorum ve bu zihniyeti şimdi kınıyorum. Belediye olarak işlerimizi kamu bankalarıyla yapıyoruz. Günlük ihtiyaçların bile karşılanmadığı kredilerin olduğu noktadayız" dedi.

'İmamoğlu'nun merkezi hükümetle ilişkileri nasıl?'

Paris, Kopenhag, Strasbourg, Berlin ve Londra gezileriyle ilgili bilgi veren İmamoğlu, Avrupa şehirlerine yaptığı ziyaretlerde 2 tane merak edilen soru olduğunu, kendisine, "Ekrem İmamoğlu’nun merkezi hükümetle ilişkileri nasıl? Önünüze engel çıkarılıyor mu" ve "Türkiye AB’den uzaklaşıyor mu" sorularının yöneltildiğini belirtti.

İmamoğlu, merkezi yönetimle ilişkiler konusunda “Elbette ki bu ilişkilerin normalleşeceğine inandığımı ve normalleşmesi gerektiğini özellikle dile getirdim” ifadesini kullandı.

'Devlet bankaları ne yazık ki İBB'ye mesafeli duruyorlar'

Finans çevreleriyle yaptığı temaslarla ilgili detaylı bilgiler veren İmamoğlu, "Göreve geldiğimizde gördük ki, İstanbul’da başta metro projeleri olmak üzere, çok sayıda yatırım, ne acı ki, finansman ihtiyaçları sebebiyle 2 yıldır durmuştu. Türkiye’deki mevcut ekonomik kriz sebebiyle, ülkede kaynak bulma konusundaki zorluklardan ötürü yeniden başlamanın zor olduğu düşünülüyordu. Açıkça söylemem gerekir ki, devlet bankaları ne yazık ki İBB’ye, göreve başladığımız andan itibaren gördük ki, mesafeli duruyorlar. Ankara’dan finansman ihtiyacımıza dönük acil çözümler gelemeyeceğini gördük. Bunu, kurum temsilcilerine de bizzat şahsen dile getirdim” diye konuştu.

İmamoğlu, özel bankalar konusunda her şeye rağmen olumlu geri dönüşlerin olduğunu, ilişkilerin iyi gittiğini belirterek 'İyi ki varlar' yorumunu yaptı ve şu anda kullandıkları krediler olduğunu söyledi.

'20 milyar TL'nin üzerinde kaynağa ihtiyaç var'

İBB Başkanı İmamoğlu, belediyenin devam eden projeleri için şu anda 20 milyar TL’nin üzerinde bir kaynak ihtiyacı olduğunu vurguladı. İmamoğlu, ilk yıl için söz verdikleri 150 kreş hedefini gerçekleştireceklerini de anlatarak, İstanbul’u adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini, nihai hedeflerinin kenti dünyaya açmak olduğunu aktardı.

İBB’nin zor bir yılını geride bırakmaya başladıklarını, çok ciddi borç ve faiz ödemeleri yaptıklarını anlatan İmamoğlu, şu anda ise belediyenin 28 milyar TL’nin üzerinde borcunun bulunduğunu dile getirdi.

İGDAŞ’ın satılacağı yönündeki soruya da İmamoğlu, "Bir hisse payı şeklinde kamuya açık hale gelmesi ve buradan da bir finansman elde edilmesi düşünülebilir” dedi.