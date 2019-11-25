Konya Valisi Toprak'ın 'Öğretmen gibi otur' diye azarladığı kişi muhabir çıktı

Konya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bacak bacak üstüne attığı için Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından azarlanan kişinin yerel bir gazetede çalışan muhabir olduğu ortaya çıktı. Vali Toprak, "Her şeye rağmen Konya'nın Öğretmenler Günü'nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi bildirir, saygılar sunarım" dedi.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya'da dün düzenlenen Öğretmenler Günü töreninde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, öğretmen olduğu iddia edilen bir kişiye bacak bacak üstüne attığı için sert tepki gösterdi.

Vali Toprak ismi açıklanmayan kişiye, “Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim” dedi.

Toprak'ın azarladığı kişinin ise öğretmen olmadığı, yerel bir gazetenin muhabiri olduğu öğrenildi.

Öğretmenler Günü programında konuşan Konya Valisi Toprak: Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi otur da görelim https://t.co/Vzsww5UXLF pic.twitter.com/ri5bJsGAzv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 24, 2019

​Vali Toprak konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık 2 bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım."