İnce: Bana kumpas kurulduğu ortadadır, CHP yönetiminin yapması gereken o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' haberine ilişkin iddiaların merkezinde bulunan CHP'li Muharrem İnce, konuyla ilgili yaptığı yeni bir açıklamada "Partimizin yapması gereken o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce şunları söyledi:

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.

Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin."

Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.



O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 25, 2019

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Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor.



Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 25, 2019

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