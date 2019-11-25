Tunceli Valisi Sonel'den 24 öğretmene Barcelona tatili hediyesi

Tunceli'de, Öğretmenler Günü dolayısıyla Munzur Üniversitesi yemekhanesinde etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'de 2017 yılında göreve başladığında 24 Kasım Öğretenler Günü'nde 24 öğretmeni Paris'e, 2018 yılında yine 24 öğretmeni Prag'a geziye gönderdiğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Bu yıl da çekilecek kura sonucu belirlenecek ilk 24 öğretmenimize 1000'er liralık alış veriş ödülü, daha sonra belirlenecek 24 öğretmenimize de Barcelona gezisi hediye ediyoruz. Tunceli merkez, ilçe ve köylerinde 1023 öğretmenimiz görev yapıyor ve gönül ister ki herkesi gönderelim ama artık geleneksel hale geldi ve 24 öğretmenimizi kura ile belirleyeceğiz."