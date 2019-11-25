MSB: Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarınca 11. ortak kara devriyesi icra edildi

Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/x88DJ3arrt pic.twitter.com/21M0CrgmN9