Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj: Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir" diyen Erdoğan "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. #25KasımKadınaŞiddeteHayır — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 25, 2019

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