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14:30 25 Kasım 2019
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    Kocasını baltayla öldüren kadın: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

    © İHA / MEDENİ TOPALOĞLU
    Türkiye
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    İstanbul Zeytinburnu'nda eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi 'kasten öldürme'suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde, "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi.

    Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 

    Tercüman aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti."

    'Kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum'

    Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

    Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadesini şu şekilde sonlandırdı: "

    "Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani 'beni öldürmeden ben ondan kurtulayım' diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."

    Kasten öldürme suçundan tutuklandı

    Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet Azimi'nin avukatına söz verdi. Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

    Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, 'Kasten öldürme' suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Balta, Tutuklama, Hasan Özbek, Zeytinburnu, İstanbul, Cinayet
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