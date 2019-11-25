Yılman: İnce için kelle koltukta mücadele etmiş bir isim, 'Muharrem Bey bizlerin de ayağına kurşunu sıktı' dedi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi. Yılman, İnce için kelle koltukta mücadele etmiş bir ismin "Muharrem Bey bu hareketi ile sadece kendi ayağına değil, ekibinde olan bizlerin de ayağına kurşunu sıktı" dediğini aktardı.

Sevilay Yılman, Habertürk'te 'Muharrem İnce topu taca neden attı?' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasını değerlendirdi.

Yılman, İnce'nin söz konusu iddiayla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdiği yazısında "Bence Muharrem İnce dün yapmış olduğu çıkışlar dolayısıyla CHP tabanıyla, CHP’ye sempati duyan seçmenle ilişkisini, iletişimini askıya dahi almamış, tamamen sıfırlamıştır. Çok açık ve net yazıyorum. Sayın İnce bundan sonra ağzıyla kuş tutsa dahi CHP içerisinde asla eskisi gibi bir karşılık bulamayacaktır" görüşünü dile getirdi.

İnce ile ilgili neden böyle keskin bir yargıda bulunduğuna da açıklık getiren Yılman, sözlerine "Çünkü tabana göre Muharrem İnce dün yaptığı basın toplantısı ve yaptığı açıklamalar ile henüz kim ya da kimler tarafından tertiplendiği bilinmeyen, belli olmayan ve bizzat kendisinin öznesi olduğu bir kumpası, iktidar ve medyasına malzeme olarak kullanma fırsatı vermiştir. İktidar ve medyası (haklı olarak) İnce’nin sağladığı bu olanak sayesinde hem CHP yönetimini çok güzel pataklama imkanı elde etmiştir" diye devam etti.

Yılman şunları kaydetti:

"Düne kadar İnce’yi Beştepe’ye gitmediği halde ‘Gitti’ diye iftiraya maruz kalmış bir mağdur olarak gören CHP’ye hakikatle gönül vermiş, CHP’ye umutla bağlanmış milyonlarca seçmenin gözünde…

Beştepe ve medyasının ekmeğine yağ süren ‘işbirlikçi’ bir siyasetçi pozisyonuna oturtmuştur.

Ha… Elbette vardır bu şekilde de düşünmeyen CHP’liler ama emin olun tabir-i caizse onlar da bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az sayıda kalmış Muharrem İnce yakını kişilerdir.

‘Nereden biliyorsun Sevilay? Nasıl bu kadar emin yazıyorsun?’ diye soruyorsanız eğer…

Söyleyeyim…

'Kendi kendime 'Bitirdin başkan kendini de, bizi de' dedim'

Dün bir yandan sosyal medyadaki İnce ile ilgili yorumları takip ederken… Bir yandan da tanıdığım tüm CHP’lilere yorumlarını sordum.

O sorduklarımdan birisi mesela... Vaktinde Muharrem İnce; ‘Genel başkanlık koltuğuna otursun’ diye kelle koltukta mücadele etmiş çok yakınlarından olan bir isim...

Şöyle dedi;

‘Muharrem Bey… Bu hareketi ile sadece kendi ayağına değil, ekibinde olan bizlerin de ayağına kurşunu sıktı! Basın toplantısını izlemek için televizyonu açtığımda iktidara yakın tüm televizyonların o basın toplantısını canlı verdiğini görünce… Kendi kendime… Bitirdin başkan kendini de, bizi de dedim!’

Peki ne yapmalıydı Muharrem İnce?

Öyle ya!

Sonuçta bir iftiraya maruz kalmış, iftira ile itibarı zedelenmeye çalışılmış biri olarak susup bir kenara mı çekilmeliydi?

Tabii ki hayır!

Ancak öngörebilmeliydi bu sonucu ve bu çıkışının iktidar ve medyası tarafından sadece CHP’nin mevcut yönetimi aleyhine kullanılmayacağını… CHP’nin mevcut durumu ve gelecekteki durumunun da aleyhine olacağını hesap edip…

'Noktayı koymalıydı'

Demeliydi ki;

‘Kol kırılır arkadaşlar, yen içinde kalır! Her ne olursa olsun… Şahsıma bir kumpas kurulmuş olduğu gerçeği ortada olsa bile ben bu konuyu kamuoyu önünde tartışmayacağım! Bu konuyu biz parti içerisinde konuşacağız ve birbirimize tekme tokat girişsek dahi bu konuyu partinin dışına taşımayacağız!’ deyip noktayı koymalıydı.

Koyamadı ama bu noktayı Sayın İnce ve dün iktidar medyasının ve taraftarlarının CHP tabanına, CHP’lilere karşı koz olarak kullandığı acayip bir malzemeye dönüştü.

Ve esasında 24 Haziran gecesi tutumu nedeni ile hayal kırıklığı yarattığı için mesafe koyan milyonlarca seçmenle yeniden bir ilişki, iletişim kurabilecek fırsat yakalamışken...

Yani sahada boş boş dolaşırken ayak ucuna gelen topun hayati bir top...

Altın bir vuruş imkanı getiren bir şans olduğunu anlamayarak...

Topu taca atmış ve; ‘Ben artık siyasette yokum!’ diyerek resmen final yapmıştır."