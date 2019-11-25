Konya Valisi Toprak'ın öğretmen diye azarladığı gazeteci: Muhabir olduğumu söyledim ancak duymadı

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından azarlanan yerel gazete muhabiri Ali Akkuş, "Kürsüye çıkan Vali Bey'in bana seslendiğini fark ettim. 'Öğretmen misin birader?' dedi, 'hayır muhabirim' dedim. Söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım" dedi.