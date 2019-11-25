Öztrak'tan İnce'ye: CHP içinde çete olmaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" ifadesine yanıt verdi ve "Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı.

Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ve beraberinde başlayan tartışmalara değinen Öztrak, "Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu" dedi.

"Medyadaki asılsız iddiaların ispatını uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan istedi. Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi. Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır" ifadesini kullanan Öztrak, devamında şunları kaydetti:

'Kumpası parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız'

"Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır. Gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız.

Bu kumpasın iki amacı var milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır. Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik sefalet ve canlarına kıyan ailelerimiz vardır. Kadına şiddet vardır, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır.

Bu süreçte gazetecilik ilkelerinin de çiğnendiğini not etmek isterim. Herkes kendine şu soruyu sormalıdır: Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasını istediğiyse, kim CHP Genel Başkanı'na 'Çek git' diyecek kadar gözünü kararttıysa, bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır.

'Çete arıyorsanız saraya bakacaksınız'

Artık, herkes çok dikkatli olmalı, kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir. Kimse unutmasın CHP'nin ruhunda Kuva-i Milliye vardır. CHP ruhunu içine sindiremeyenler CHP'de çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvai Milliye ruhunu bulmuşlardır. Çete arıyorsanız, Saray'a bakacaksınız. Bu kumpasa en güzel cevabı milletimiz sandıkta verecektir. Saray hangi kumpasları kurarsa kursun, milletin önündeki yol bellidir. Türkiye'nin geleceğinde, ülkemizin kurucu değerlerini savunan, demokratik parlamenter sistemi benimseyen vatansever kadrolar olacaktır."

'Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz'

Öztrak, sözlerini noktaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" ifadesi sorulan Öztrak, "Şimdi, Muharrem İnce'yle ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden üç gün dahi geçmedi. Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

'Burada bir kafa karışıklığı yok'

Öztrak'ın "Siz sarayın kumpasından bahsediyorsunuz, İnce 'CHP içindeki çete' diyor. Ortada bir kafa karışıklığı var" diyen gazeteciye de şu yanıtı verdi:

"Burada bir kafa karışıklığı yok. Birileri çıkıp, şunu çok açıkça ileteyim çeteyle ilgili ben konuşmamda yeterince açık konuştum. CHP içinde çete olmaz."