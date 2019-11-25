Kayıt
16:06 25 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Öztrak'tan İnce'ye: CHP içinde çete olmaz

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" ifadesine yanıt verdi ve "Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

    CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı.

    Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ve beraberinde başlayan tartışmalara değinen Öztrak, "Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter. Aynı metinler üzerinden devam eden çılgınlığı Barış Pınarı Harekatı'nda bile görmedik. Senaryo medyadaki bazı aktörler kullanılarak yapılıyor. Kumar masasında pey sürer gibi cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu" dedi.

    "Medyadaki asılsız iddiaların ispatını uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan istedi. Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi. Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır" ifadesini kullanan Öztrak, devamında şunları kaydetti:

    'Kumpası parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız'

    "Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır. Gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız.

    Bu kumpasın iki amacı var milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır. Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik sefalet ve canlarına kıyan ailelerimiz vardır. Kadına şiddet vardır, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır.

    Bu süreçte gazetecilik ilkelerinin de çiğnendiğini not etmek isterim. Herkes kendine şu soruyu sormalıdır: Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasını istediğiyse, kim CHP Genel Başkanı'na 'Çek git' diyecek kadar gözünü kararttıysa, bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır. 

    'Çete arıyorsanız saraya bakacaksınız'

    Artık, herkes çok dikkatli olmalı, kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir. Kimse unutmasın CHP'nin ruhunda Kuva-i Milliye vardır. CHP ruhunu içine sindiremeyenler CHP'de çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvai Milliye ruhunu bulmuşlardır. Çete arıyorsanız, Saray'a bakacaksınız. Bu kumpasa en güzel cevabı milletimiz sandıkta verecektir. Saray hangi kumpasları kurarsa kursun, milletin önündeki yol bellidir. Türkiye'nin geleceğinde, ülkemizin kurucu değerlerini savunan, demokratik parlamenter sistemi benimseyen vatansever kadrolar olacaktır."

    'Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz'

    Öztrak, sözlerini noktaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" ifadesi sorulan Öztrak, "Şimdi, Muharrem İnce'yle ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden üç gün dahi geçmedi. Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

    'Burada bir kafa karışıklığı yok'

    Öztrak'ın "Siz sarayın kumpasından bahsediyorsunuz, İnce 'CHP içindeki çete' diyor. Ortada bir kafa karışıklığı var" diyen gazeteciye de şu yanıtı verdi:

    "Burada bir kafa karışıklığı yok. Birileri çıkıp, şunu çok açıkça ileteyim çeteyle ilgili ben konuşmamda yeterince açık konuştum. CHP içinde çete olmaz."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Taylor Swift
    Taylor Swift, toplamda kazandığı 29 ödülle Michael Jackson'ın rekorunu kırdı
    Karikatür
    'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet