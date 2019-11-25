İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer mal varlığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte üzerlerine kayıtlı olan mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mal beyanında bulundu.

Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde de aynı uygulamayı yaptığı belirtilen Soyer, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelmesinin ardından eşi Neptün Soyer ile üzerlerine olan malları kamuoyuyla paylaştı.

Ege'de Sonsöz'den Mehmet İşler'in haberine göre, Soyer'in daha önceden mal bildiriminde bulunduğu ve ekim ayında sadece güncelleme yaptığı aktarıldı.

Soyer'in mal varlığı şöyle: