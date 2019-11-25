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20:18 25 Kasım 2019
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    Yılbaşı - Türkiye

    Türkiye, Rus turistlerin yeni yıl kutlamaları için seçtiği en popüler ülkeler arasında

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    İzvestiya gazetesi, Rus turistlerin yeni yıl kutlamaları için en çok tercih ettikleri yurtdışı destinasyonları Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olarak sıraladı.

    Rusya Federal Turizm Ajansı’ndan (Rosturizm) ve önde gelen rezervasyon servislerinden verilen bilgileri derleyen gazete, Rus turistlerin yeni yılı kutlamak için yurt içinde en çok Krasnodar bölgesindeki tatil yerlerini tercih ettiklerini ortaya koydu. İkinci ve üçüncü sırada Kırım ve Kafkasya Mineral Suları (Kavminvodı) bölgesi yer aldı. 

    Yurtdışındaki en popüler destinasyonlar ise Tayland, BAE ve Türkiye olarak sıralandı.

    Rusya’dan ayrılmak istemeyenler için yeni yıl turlarının 18-25 bin rubleye (280-390 dolara) mâl olacağını belirten gazete, Türkiye’yi örnek göstererek bu ülkeyi tercih edenlerin en ucuz 5 günlük yılbaşı turuna 35 bin ruble (yaklaşık 550 dolar) ödeyeceklerini ifade etti.

    Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’nin yanı sıra Rus turistlerin ayrıca Küba, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka, Goa, Endonezya, Malezya’ya gitmeyi tercih ettikleri kaydedildi.

    Popüler destinasyonların arasında bu yıl Avrupa ülkelerinin olmadığına dikkat çeken gazete, bunun o yöndeki turların pahalılaşmasından kaynaklandığını, yeni yıl kutlamalarını Avrupa’da yapmayı tercih edecek olanlar için asgari tur fiyatının kişi başı 80-90 bin ruble (1250-1400 dolar) olduğunu vurguladı.

    Yeni yıl tatilinin geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 3.5 arttığı dikkat çekilen haberde, yurtiçi uçak biletlerinin yüzde 3, yurtdışı uçak biletlerininse yüzde 1 oranında zamlandığı dile getirildi.

    Etiketler:
    Rus turist, Turist, Rosturizm, Birleşik Arap Listesi, Tayland, Türkiye, Rusya, Tatil, yılbaşı mesajı, yılbaşı ağacı, Yılbaşı kartı, yeni yıl, Yılbaşı, İzvestiya
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