Kadınlar'dan 25 Kasım yürüyüşü: Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok

İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla önce yasaklanan daha sonra düzenlenmesine izin verilen yürüyüş İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da başladı.
Yüzlerce kadın Taksim'deyiz.— Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) November 25, 2019
Kadına yönelik şiddeti meydanlarda birleşen kadınlar durduracak.#25KasımKadınaSiddeteHayır pic.twitter.com/oCa6g411RS
Yürüyüş öncesinde polis ekipleri caddenin bazı bölümlerini kapattı ve güvenlik önlemleri aldı.
Kadınlar, "Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok" pankartının arkasında toplanırken "Hayatımızı Savunuyoruz", "Erkek şiddetine son" dövizleriyle birlikte katledilen kadınların isimlerini taşıdılar.
Eylemde sık sık "Tesadüf değil erkek şiddeti", "Kadın cinayetleri politiktir", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar birlikte, birlikte güçlü", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)