Kayıt
23:20 25 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İzmir’de suya yüzde 15 zam geliyor

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu kasım ayı toplantısının 2. birleşiminde, İZSU’nun 2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantısının 6. birleşimi ve İZSU Genel Kurulu'nun Kasım ayı toplantısının 2. birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti.

    İZSU Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kentte uygulayacağı yeni su fiyat tarifesi de kararlaştırıldı.

    2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumun 2020 mali yılı gelir tahmininin net olarak 1 milyar 890 milyon 747 bin TL, 2020 mali yıl ödeneğinin de 1 milyar 98 milyon 734 bin TL olduğu belirtildi.

    2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ile teklif edilen gider ödeneklerinin toplamda 2 milyar 989 milyon 481 bin TL’ye denk geldiği aktarıldı.

    Yeni su fiyat tarifesi

    İZSU Genel Müdürlüğünün 1 Ocak 2020'ten itibaren kentte uygulayacağı yeni su fiyat tarifesine göre konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.33 TL'den 4.98 TL'ye yükselirken, 14-20 arası metreküp fiyatı 4.69 TL’den 5.39 TL’ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 9.65 TL'den 11.10 TL’ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 11.06 TL’den 12.72 TL’ye yükseldi.

    Resmi daire kademesiz 6.50 TL’den 7.47 TL’ye, park ve mezarlık kademesiz 3.97 TL’den 4.57 TL’ye, organize sanayi kademesiz 7.50 TL’den, 8.63 TL’ye, NATO ve elçilik kademesiz 11.36 TL’den, 13.06 TL’ye, eski köyler kademesiz 1.08 TL’den, 1.24 TL’ye yükseldi. İlçe tarımsal ve hayvan sulama 0-13 metreküp arası 2.17 TL’den, 2.49 TL’ye 14-20 metreküp arası fiyat 4.33 TL’den 4.98 TL’ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL’den 11.10 TL’ye yükseldi.

    © DHA /
    İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız, bu mantıksız
    Belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 2.17 TL’den 2.49 TL’ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 1.08 TL’den 1.24 TL’ye, şehit- gazi aboneleri 0-13 metreküp arası 2.17 TL’den 2.49 TL’ye yükseltilirken, 14-20 metreküp arası fiyat 2.35 TL’den 2.70 TL’ye yükseltildi. 21 metreküp ve üzeri ise 4.83 TL’den 5.55 TL’ye yükseldi. Engelli aboneler için de 0-13 metreküp arası 2.17 TL’den 2.49 TL’ye çıkarken, 14-20 metreküp arasının fiyatı 2.35 TL’den 2.70 TL’ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL’den 11.10 TL’ye yükseldi.

    Kuyu atık su konut 0-13 metreküp arası 1.44 TL’den 1.66 TL’ye, 14-20 metreküp arası 1.56 TL’den 1.79 TL’ye, 21 metreküp üzeri ise 3.22 TL’den 3.70 TL’ye arttı. Kuyu atık su konut dışı kademesiz 3.68 TL’den 4.23 TL’ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.16 TL’den 2.48 TL’ye yükseltilirken, kuyu atık su sanayi kademesiz 2.27 TL’den 2.60 TL’ye arttı. K.Ö.P kademesiz 2.00 TL’den 2.30 TL’ye yükseldi. Belde belediye aboneleri kademesiz 2.17 TL’den 2.49 TL’ye yükseltildi. Konut dışı ham su kademesiz ise 5.52 TL’den 6.35 TL’ye yükseltildi. Tahtalı Barajı kısa mesafeli koruma alanı içinde kalan tarım arazilerine sulama suyu ham su bedeli kademesiz de 1.28 TL’den 1.47 TL’ye 

    Etiketler:
    Zam, su, Toplantı, Tunç Soyer, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yalta'daki Villa Elena Oteli'nde düzenlenen Kırım Moda Haftası kapsamında iç çamaşır ve mayo koleksiyonları da tanıtıldı.
    Yalta, Kırım Moda Haftası’na ev sahipliği yaptı
    Karikatür
    'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet