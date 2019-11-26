Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre,Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ,Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat,Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli veRektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.