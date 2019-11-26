'Sen öğretmen misin birader?' sözleriyle tepki çeken Konya Valisi Toprak: Keşke olmasaydı

Öğretmenler Günü'nde salonda oturan bir kişiyi, "Birader sen öğretmen misin? Öğretmen gibi otur" diye azarlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, tepki çeken sözlerinden dolayı, "Keşke törenden sonra söyleseydim. Keşke olmasaydı" dedi.