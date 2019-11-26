Rahmi Turan: Özür diliyorum, bunu bir 'trafik kazası' gibi kabul etmek gerekiyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, tartışma yaratan 'Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' haberinden ötürü özür dilediğini açıkladı ve "Bunu bir 'trafik kazası' gibi kabul etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Türkiye gündemine giren ve tartışma yaratan 'Külliye'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' haberinden ötürü özür dilediğini açıkladı.

Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak gösterdiği haberinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili Muharrem İnce olduğunu iddia etmişti.

İnce ise, kendisi hakkında 5 gündür çıkarılan haberleri 'yalan' ve 'tezgah' olarak nitelendirmişti.

Atilla da, söz konusu haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söylemişti.

Turan'ın konunun taraflarından ve okuyucularından özür dilediği yazısı şu şekilde:

"Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arka­daşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç say­fada) yazdığım yorum-ha­berle Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:

– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Er­doğan'dan…

– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhur­başkanı adayı Muhar­rem İnce'den…

– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür dili­yorum.

Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor.

Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

Yorum-haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Er­doğan 'Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğüm külliyen yalan' diye kesin konuştu.

Muharrem İnce, ispat edilirse kendisini Taksim'de yakacağını söyleyerek 'Bu Genel Merkez'in içindeki bir çetenin işidir!' dedi.

CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük…

Bu durumda parti merkezi bir “Araştırma komisyo­nu” kurarak konuyu mutla­ka aydınlığa çıkartmalıdır!"