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11:29 26 Kasım 2019
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    Akşener: Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, devri iktidarınızda hiç kimse güvende değil

    © AA /
    Türkiye
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    Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, devri iktidarınızda hiç kimse güvende değil. Devri İktidarınızda hiçbir kadın, çocuk ve dezavantajlı grup kendini güven altında hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

    © AA /
    Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum
    Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, devri iktidarınızda hiç kimse güvende değil. Devri İktidarınızda hiçbir kadın, çocuk ve dezavantajlı grup kendini güven altında hissetmiyor.

    - Akşam evine işine giderken saldırıya, tacize, tecavüze uğramayacağının garantisini veremiyor. Çünkü devri iktidarınızda bu caniler işledikleri suçların cezasız kalacağını biliyor.

    - Gün olur hesap döner o çakallarla yüz yüze kalırsınız. O zaman da hukukun üstünlüğünü sağlayacak yer burası olacaktır. Anadolu'da bir söz var: Köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek. Bunlar takipçisi olacağız. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Herhangi bir sonuç alacak mıyız ? Hayır. Ama biz bunun üstüne gideceğiz. Demirden korksak trene binmezdik. Alıştılar başka anaların çocuklarıyla kabadayılık yapmaya ama bizi yolumuzdan alı koyamazlar. İYİ Parti kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edecek. Bizim için güçlü Türkiye huzurlu kadınlarla mümkündür.

    - Son günlerde CHP'yi merkez alan bir tartışma yaşanıyor. Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim kirletiyor öğreneceğiz. Siyaset milletin huzuru için yapılır. İYİ Parti için bu yanıyla ilgilidir. Biz vatandaşın derdine sebep olanları. Vatandaşın sırtına yeni yükleri bindirenlerle ilgileniyoruz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşa dokunuyorsa dikkat deriz. Bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur.

    - Madem Saray'a gidenleri konuşuyoruz, Kim Saray'a gitti de Erdoğan'ı ikna etti de santral bacalarına filtre takılmasını engelledi onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı elektiriğe, doğalgaza yüzde 70 zam yapmasına ikna etti onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara satmaya ikna etti onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı teröristi devlet televizyonuna çıkarmayı ikna etti onu merak ediyorum.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Meral Akşener
    Topluluk kurallarıTartışma
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