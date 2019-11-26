İnce'den Turan ile Atilla'ya iftira davası

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı'nı ziyaret ettiğini öne süren gazeteci Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya ceza ve tazminat davası açacağını açıkladı. İnce, "CHP Genel Merkezi’nin de dava açması gerekiyor" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'a konuşan CHP'li İnce, Saray'daki görüşme iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ile iddianın kaynağı Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla'ya iftira suçlamasından dava açacağını söyledi.

İnce, "Avukatlarıma ‘Üç kuruşluk dava açın’ dedim. Avukatlarım yanlış olacağını kaydederek, ‘Takdirini bize bırak’ dedi. İftiraya uğradım” diye konuştu.

'Şerefimi kurturmaya çalışıyorum'

CHP Genel Merkezi’ni de dava açmaya davet eden İnce, "Onlar neden dava açmıyor? Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu CHP yönetimi bulacak" dedi.

İnce, iktidara hizmet ettiği suçlamasına, "Ben şerefi ve onuruna laf edilmiş, mağdur edilmiş bir insanım. Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Yerimde kim olsa aynısını yapar" yanıtı verdi.