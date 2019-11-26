Varank açıkladı: 'Türkiye'nin Otomobili' aralık ayında kamuoyuna tanıtılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Toplantıya katılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bakanlığının bütçesine dair sunum yaptı.
TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nü kurma kararı aldıklarını belirten Varank, "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı 2020'de ilan edeceğiz" dedi.
Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını belirtti.
'Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız'
Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız.
- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.
- Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı.
- TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nü kurma kararı aldık.
- Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı 2020'de ilan edeceğiz.
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