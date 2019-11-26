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13:26 26 Kasım 2019
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    Erdoğan: Kimseye telkinde bulunmadık, çünkü Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir CHP Genel Başkanı olamaz

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Muharrem İnce ile Beştepe'de gizlice görüştüğü iddiasını bir kez daha yalanladı. Erdoğan, "Kimseye telkinde bulunmadık, çünkü Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir CHP Genel Başkanı olamaz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine "Bölgemizdeki gelişmeler karşısında kararlı ve onurlu bir duruş sergiliyoruz. Ülkemizin gelecek asrını belirleyecek harekatlar yürütüyoruz. Dünyadaki mazlumların sesi olarak itirazlarımızı en yüksek sesle dile getiriyoruz" diye başlayan Erdoğan, devamında "Bunları yaparken bedel ödememiz kaçınılmazdır. eski Türkiye gibi kabuğumuza çekilip iç çekişmelerle uğraşmıyoruz. Ülkemizin her bölümünde 81 vilayetinin tamamında milletimizle gönül bağı güçlü bir teşkilat yapısıyla yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    'Şahsım başta olmak üzere her AK Partili, davamızın neferidir'

    Erdoğan, partisinde sadece görev değişikliğinin olacağını belirterek "Şahsım başta olmak üzere her AK Partili davamızın neferidir. Bundan daha büyük unvan yoktur. Gerisi takdir ve kader işidir. Bizim gündemimiz ülkemize ve milletimize nasıl daha iyi hizmet edeceğimizdir. Dünyanın dört bir yanında ülkemizin menfaatlerini savunuyoruz" görüşünü dile getirdi.

    'Bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlememiz lazım'

    Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik olarak kullandığı "Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin" ifadesini de bir kez daha eleştirdi:

    • Türkiye'nin ikinci büyük partisinin gündemi ise bambaşka. Önce bir grup başkanvekili TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'yi temsil eden grup başkanvekilimize 'Bu hanıma haddini bildirin' diyor. Bir de 'Ulan' diye ifade kullanıyor. Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil parlamentonun içinde de var. Bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlemek lazım. Bunun adımlarını atmak lazım. Yapamazsak Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosuna yazık olur. Bunun temizliğini yapmalıyız. grup başkanvekilimiz kişisel haklarını savunmak için gerekeni yapacaktır. 
    • Bu zat dokunulmazlığımdan vazgeçiyorum, gereken yapılmalı demelidir. Yüreğin varsa dokunulmazlığı kaldır, hukukta gereken mücadeleyi verelim. Kadına şiddet diyeceksin karşı çıkacaksın, tokat atanlar diyeceksin karşı çıkacaksın, bunun istismarını yapacaksın. TBMM'de benim dokunulmazlığım var ulan diyeceksin, haddini bildirin diyeceksin. Biz bunları görmek istemiyoruz. Türkiye demokrasisine sahip çıkarak 28 Şubat zihniyetini gömmüştür. Ama bunun kalıntılarının varolduğunu Meclis'teki tartışmayla görmüş olduk.

    'Casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryo'

    Sözlerinin devamında CHP'li Muharrem İnce'nin gizlice Beştepe'de kendisiyle görüştüğü iddiasına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

    • Güya bir CHP'li casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelip bizimle görüşmüş. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir, herkes gibi CHP'liler de gelebilir. 15 Temmuz'un ardından Bay Kemal de gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce bizimle görüşmek için Külliye'ye değil ama partimize gelmiştir. Sayın İnce ile orada bir görüşme yaptık. Sayın İmamoğlu da geldi onu da kabul ettik. Tüm büyükşehir belediye başkanlarını da kabul ettik. Külliye benim şahsi malım değil milletin varlığıdır. Son günlerdeki tartışma bambaşka mecralarda cereyan ediyor. 

    'CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne?'

    'Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş özür dilemek'

    • Bu iddianın üzerine 'doğrudur' diyerek adeta tüy diken genel başkan ne yapacak? Peki CHP Genel Başkanı'na ne demeli? Kendisi hata ettim, özür dilerim diyemedi. Kendisi  CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiği için orada kalmanın yolunu da benzer yöntemlerde arıyor. Külliye'ye gelen CHP'li iddiası da ortada kaldı. Yazıyı yazan 'Haber kaynağım bu kişidir' diyor. O kişi de 'Kaynağım CHP'den biridir' diyor. CHP 'Kumpas kuruldu' diyor. Yeni bir senaryo daha çıktı, 'Yatta bir aradaydılar.' Şimdi onlar da birbirini suçluyor. Bu iddiayı ortaya atan Sayın İnce de 'Onlar kendilerini daha iyi biliyor' diyor. İddianın sahibi belli değil, doğrulayan belli değil. Komşu komşu oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi ? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. En sonunda işi yandı bitti kül olduya getirdiler.
    • Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş özür dilemektir. İçi boş ithamlarla ülkemizi meşgul ettikleri için milletimizden özür dilemeliler. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti. Ülkemizin gerçek gündemine dönmenin zamanı geldi. CHP kendi iç hesaplaşmasını kapalı kapılar ardında gerçekleştirsin. Ne olur artık milletin yakasından düşün. Ah ah, bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım; en çok hayıflandığım konulardan biri, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır

    'İstanbul susuzluğa doğru gidiyor'

    • Mahalli seçimlerde kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini iyice bozdu. 'Biz bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz' diyorlar. 'Ankara'nın suyundaki kiri temizleyemiyorum' diyorlar. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını icra etmen lazım. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru gidiyor. Ankara'da da benzer durum var. Ankara'da atık su noktasında sıkıntılar var. Madem bu horona girdin bunları yapacaksın. Borçlanma konusunda Meclis belirli sorunmlulukları üzerine alamaz. Çözeceğinizi görürse Meclis size destek verir.
    • Ekonomideki toparlanmas süreci devam ediyor. Açıklanan her veri bu gerçeği ortaya koyuyor. Bunlar hala 'Battık, bittik' diyor. Bırakın doları moları paramıza dönelim. Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Türk Lirası'na dönelim ve buradaki yerli ve milliliğimizi gösterelim. 

    'Tank palet fabrikası satılmadı, 25 yıllığına tahsis edildi'

    Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin gündeme getirdiği tank palet fabrikasıyla ilgili ise şunları söyledi:

    Milli füze: Bozdoğan

    Erdoğan, milli füze Bozdoğan'ın ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandığını belirtti:

    Etiketler:
    Tank Palet Fabrikası, Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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