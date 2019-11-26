Sözcü Genel Yayın Yönetmeni: Rahmi Bey’in yazdığına yüzde 100 inansam zaten manşet yapardım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın "Rahmi Bey’in yazdığına yüzde 100 inansam zaten manşet yapardım. Uğur Bey de yalan olduğuna bu kadar eminse keşke Rahmi Bey’i de uyarsaydı" dediğini aktardı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te 'Herkesin yalanı kendine' başlığıyla yayımlanan yazısında hafta sonu Kapadokya'ya gittiklerini ve bu gezide Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da kendileriyle birlikte olduğunu söyledi.

"Hayli üzgündü. Rahmi Turan’ın sorup soruşturmadan yazmasına da, Uğur Dündar’ın kendisini temize çekmesine de. ‘Rahmi Bey’in yazdığına yüzde 100 inansam zaten manşet yapardım. Uğur Bey de yalan olduğuna bu kadar eminse keşke Rahmi Bey’i de uyarsaydı’ diye dertleniyordu" aktarımında bulunan Altaylı, şöyle devam etti:

"‘Yazıyı niye koydun?’ sorusuna ise ‘Koysan niye koydun, koymasan niye sansürlüyorsun kardeşim derler’ diyordu ki, haklıydı.

Ben de günlerdir bu köşede söylediğimi ona da söyledim orada. ‘Çok takılma. Ne ilk yalan haberdir bu; ne de son olacaktır.’

Şimdi bakıyorum da Rahmi Turan’a ve Sözcü’ye dört koldan saldırı. ‘Rahmi Turan gazeteciliği bıraksın.’ Vallahi işin aslını isterseniz Rahmi Turan’ın yaş gereği gazeteciliği bırakması doğru olabilir ama ‘Kandırıldı’ diye gazeteciliği bırakmasını isteyenlerin sicillerine bakmak lazım öncelikle.

Mesela bir başka ‘meşhur’ yalan vardı yakın basın tarihimizde. Söyleyince şıp diye hatırlayacaksınız, meşhuuur ‘Kabataş Yalanı’. Olmayan bu olayı ‘Gördüm’ diye yazan gazeteciler vardı. Hatırlıyor musunuz? Gözleriyle görmüşlerdi ve içleri acımıştı hani.

O yalanı yazanlar mesleği bıraktı mı, yoksa taltif mi edildiler! Mesela biri televizyon programcılığına başladı. Bir diğeri hâlâ sosyete davetlerinin baş köşesinde. Bir başkası etrafta.

En namlısı Hürriyet’e transfer olmuştu yalandan sonra. Birkaçı FETÖ’den kaçak vaziyette. Birkaç kaçmayanı ise saf değiştirip FETÖ avcısı olarak hâlâ ortalıkta.

Liste uzun buraya sığdıramam. Merak eden internetten baksın ‘sıralı tam liste’ var orada. O yüzden herkes susup otursun.

Herkesin kendi ayıbı var. Her kesimin kendi yalanı ve yalancısı var. İşin özeti şu: At yalanı sevsinler inananı. Olan gazeteciliğe olmuş o da ayrı.

Yeni nesil şöyle zannedecek: ‘Duyduğu her palavrayı yazana gazeteci denir.’ Belki de artık doğru tanım bu. Kim bilir."