İnce: Bu güzel vatanı saray düzenine teslim etmemek için de direneceğim

'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının odağındaki Muharrem İnce, "Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla nasıl mücadele edeceksem, bu güzel vatanı saray düzenine teslim etmemek için de aynı azim ve kararlılıkla direneceğimi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.

Sahte plakalı araçla Beştepe'ye giderek gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

İnce, şunları söyledi:

"Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır.

Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 26, 2019

​Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır. Yaşananlara rağmen göreceğiz Saraya buradan ekmek çıkmayacaktır. Bu ülkeye yaptıkları kötülükler ortadadır.

"Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla nasıl mücadele edeceksem, bu güzel vatanı saray düzenine teslim etmemek için de aynı azim ve kararlılıkla direneceğimi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm."

Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla nasıl mücadele edeceksem, bu güzel vatanı Saray düzenine teslim etmemek için de aynı azim ve kararlılıkla direneceğimi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 26, 2019

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