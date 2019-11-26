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14:58 26 Kasım 2019
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    Karaköy'de başörtülülere saldıran kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi

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    Türkiye
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    Karaköy’de yolda yürüyen iki kadına saldıran S.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. S.Y.'nin ifadesinde, suçlamaları reddederek o gün Karaköy'e hiç gitmediğini ve görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını iddia etti.

    İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki kadın, karşı yönden gelen bir kadının saldırısına uğramıştı. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan saldırgan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı.

    Savcılık, S.Y. hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

    'Yolda yürürken başörtüme saldırdı'

    Saldırıya uğrayan F.Y.'nin ifadesinde arkadaşı G.İ. ile birlikte Galata Kulesi'nden Karaköy meydanına doğru yürürken daha önce hiç tanımadığı bir kadının başörtüsünü çekerek, küfür ve hakaret ettiğini, olayın şokuyla ne yapacağını bilemediğini, kendisine saldıran kişiden davacı ve şikâyetçi olduğunu söyledi.

    İddianamede F.Y.'nin olayda yaralanmadığı için darp raporu almak istemediği belirtildi. Müştekilerden G.İ. de yolda yürürlerken saldırganın aniden arkadaşının başörtüsünü çekerek hakaret ve tehditler savurduğunu söyledi.

    'İki esnaf tanık olduk'

    İddianamede Karaköy Selanik Pasajı’nda esnaflık yapan V. E. ve M. A.’nın olaya ilişkin tanıklığına başvurduldu. İki esnaf, saldırganın bağırması üzerine dışarı çıktıklarını, burada saldırgan kadının müştekilere küfür ve hakaret ettiğini duyduklarını, güvenlik kamera görüntülerini de olayın ardından şikayetçi kadınlara verdiklerini söylediler.

    'Olayı yapan ben değilim'

    Şüpheli S.Y., ise kendisinin o gün Karaköy'e hiç gitmediğini öne sürerek şikayetçilerin polisin benzetmesi nedeni ile etkilenerek kendisini teşhis ettiklerini söyledi. Psikolojik bir rahatsızlığı veya kullandığı bir ilaç olmadığını aktaran S.Y., olay günü Marmaray’ı hiç kullanmadığını ve şikayette bulunan kişileri daha önceden tanımadığını söyledi.

    Etiketler:
    Hapis cezası, Hapis, Tehdit, Hakaret, Dava, Başörtüsü, Saldırı, Karaköy
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