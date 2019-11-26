Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Bizde de başka haber vardı ama yayınlamadık

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım moderatörlüğündeki 'Buyurun Başlıyoruz' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurdaş, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ikinci kez görüştüklerine dair bir duyum aldıklarını söyleyen Kurdaş, bu iddiayı teyit edemedikleri için haber yapmadıklarını kaydetti.

Kurdaş, şöyle konuştu:

“Rahmi Turan’ın da Sözcü gazetesinin de burada dikkatli olması gerekirdi. Yani kulis haber yok mu gazetecilikte? Var. Bize de aslında geldi. Burada söylemekte de fayda görürüm ben. Sonuçta her kulis haber ‘doğrudur’ diye haber ya da manşet yapamazsınız. Bize de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ikinci kez Sayın Abdullah Gül ile görüşmeye gittiğine dair bir duyum geldi. Hatta bu, haber olarak da bu bilgiler, bu kulis haber, yayın kurulumuzda önümüze geldi. Ama ikinci, üçüncü teyitleri yapmadığımız için, yapamadığımız için, bu konunun doğru olmama ihtimalini de yüksek gördüğümüz için biz bu konuyu haber yapmadık.”