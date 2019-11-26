TRT çalışanlarına Karlov davası

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak FETÖ adına propaganda yaptıkları iddiasıyla dönemin TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı hakkında dava açıldı.

TRT çalışanlarına Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı.

Savcı Akıncı, Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurtdışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasının, FETÖ'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

Soruşturma kapsamında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak FETÖ adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı hakkında dava açıldı.