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17:16 26 Kasım 2019
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    Birgün davası: Gazetecilerin kaldığı oteller araştırılacak

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    BirGün’e yönelik davada mahkeme, gazetecilerin kaldığı oteller ve aynı tarihlerde o otellerde kalmış olan kişilerin 'FETÖ ile iltisakının bulunup bulunmadığının' araştırılmasına karar verdi.

    BirGün gazetesinden İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz’a, Twitter’daki Fuat Avni adlı hesabın tweetlerini haberleştirdikleri için açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre mahkeme ara kararında, gazetecilerin üye olduğu dernek ve sendikaların araştırılmasına, hatta kaldıkları otellerle o otelin diğer konuklarının örgüt bağlantılarına bakılmasına hükmetti. Ara karara göre, gazetecilerin üye olarak izlediği dijital platformlara abonelik tarihleri de araştırılacak.

    Bir sonraki duruşma 5 Mart 2020, saat 11.00'de görülecek.

    Kaldıkları oteller ve o otellerde kalanlar araştırılacak

    Mahkeme ara kararında, gazetecilerin kaldığı oteller ve aynı tarihlerde o otellerde kalmış olan kişilerin 'FETÖ ile iltisakının bulunup bulunmadığı' araştırılmasına hükmetti:

    “İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanıklar otel giriş ve çıkış kayıtlarının aynı tarihte birlikte kaldıkları kişilerin ve bu kişilerin varsa FETÖ ile iltisak ve adli soruşturma durumu da belirtilmek suretiyle bildirilmesinin istenmesine, akıbetinin sorulmasına…”

    Üye oldukları dernekler KHK’yla kapatıldı mı?

    Mahkeme, gazetecilerin üye oldukları dernek, sendika, meslek odalarının araştırılmasına, üyelikten ayrılmışlarsa sebebinin bulunmasına karar verdi:

    "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendika Üyeliği İstatistik Daire Başkanlığı'na müzekkere yazılarak sanıkların herhangi bir dernek, sendika ya da meslek odasına üye olup olmadıkları, üye iseler üyelik tarihleri, üyelikten ayrılmış iseler sebebi ve tarihi,

    …ayrıca üye oldukları dernek, sendika veya meslek odasının Temmuz 2016’dan sonra çıkarılan KHK’larla kapatılıp kapatılmadığı hususlarının araştırılarak toplanan bilgi ve belgelerin mahkememize gönderilmesinin istenmesine…"

    Dijital platform abonelikleri araştırılacak

    Ayrıca, gazetecilerin izlediği televizyon kanalları da incelenecek:

    "Turkcell, Superonline, D-Smart şirketlerine ayrı ayrı yazı yazılarak sanıkların dijital platform aboneliklerinin olup olmadığı, abonelikleri varsa iptal edilip edilmediği, iptal edildiyse iptal edilme nedeni ve abonelik tarihlerinin ne olduğu ve Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk TV’nin yayından kaldırılış tarihinin ne olduğu hususlarının sorulmasına…"

    Adları itirafçıların 'havuz sorgusunda' aranacak

    Mahkeme, bugüne dek aynı örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda alınan tanık beyanlarında veya itirafçıların sorgularında, dört gazetecinin adının geçip geçmediğini de araştırılmasına karar verdi:

    "Sanıkların havuz sorgusunun yapılarak FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile bugüne kadar adı geçen terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar sırasında alınan tanık beyanlarında veya etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün yapısı hakkında beyanda bulunan şüpheli ve sanık savunmalarında sanıkların adının geçip geçmediğini araştırılması ve buna ilişkin belge ve kayıtların ivedi olarak gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na yazı yazılmasına oybirliğiyle karar verildi."

    Etiketler:
    Araştırma, Otel, Dava, Gazeteci, Mahkeme, BirGün
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