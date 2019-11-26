Kayıt
19:00 26 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    sivrisinek

    5 bin sivrisineği incelediler: Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı

    © Sputnik /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103443/21/1034432137.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911261040702409-5-bin-sivrisinegi-incelediler-bati-nil-atesi-virusu-uyarisi/

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin’in, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine, 5 bin sivrisineğin incelendiği projede yer alan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz önemli uyarılarda bulundu.

    Zika- Sivrisinek
    © AP Photo / Felipe Dana
    Tekirdağ'da sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
    Yılmaz, Batı Nil hastalığı virüsünün aslında kuşlarda bulunduğunu belirterek "Virüs taşıyan kuşlar eğer burada lokalize olurlar ise, bunları da ısıran sivrisinekler kuştan virüsü alıyorlar ve sonra insana ve atlara bulaştırabiliyorlar" dedi.

    Prof. Dr. Yılmaz,  "Göçmen kuşlara bir şey yapamazsınız. Uçacaklar. Göçmen kuşlarda var bu virüs. O zaman iyi bir sivrisinek mücadelesi yapmamız gerekiyor. İyi bir sivrisinek mücadelesi de hem kişisel mücadele, hem de yerel yönetimlerin mücadelesi ile olmalıdır" diye konuştu.

    'Vatandaşlar riski gözardı etmemeli'

    Her sivrisinekte virüs bulunmayacağını fakat vatandaşların bu riski göz ardı etmemesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Vatandaşımız önce panik yapmayacak. Bir kere her sivrisinek virüs taşıyor anlamına gelmez. Yine de riski hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekiyor. Bu riski en aza indirmek için pencerelere sineklikler taktıracaklar. Işıldak dediğimiz sinek tuzakları koyacaklar. Sinek tuzakları ciddi anlamda sayılarını azaltıyor. Ciltlerine ticari bazı ürünler sürebilecekleri gibi limon ağacı ve okaliptüs yağı sürerek sivrisineklerden korunabilirler" dedi. 

    'Yaklaşık 40 km mesafe kat edebiliyor'

    Yılmaz, "Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara pek önem verilmiyor. Çok önem verilmesi gerekir bu hastalıklara. Çünkü eğer hayvanlardaki hastalıkların önlemlerini alabilirsek, insanı da korumuş oluruz. Şöyle ki bu virüsün kuşta var olduğunu, sivrisinek ile bulaştığını, insanlara bulaşabildiğini bilmek önemli bir şey" dedi.

    "Sinekler ile önemli virüsler bulaşabilmekte. Bunlardan bir tanesi, Batı Nil Ateşi virüsü. Rift Vadisi Humması virüsü gibi de önemli virüsler bulaşabilmekte. Bunlar önemli" diyen Yılmaz "Şu anda İngiltere’de bir Zika virüsü salgını bekleniyor. Hava değişimi, küresel ısınma ile beraber sineklerin yaşamları veya gidebildikleri yerler de değişebiliyor. Bu nedenle eğer virüs taşıyorlarsa bu virüsleri beraberinde götürebiliyorlar. Yaklaşık 40 kilometre kadar bulunduğu yerden bir mesafe yol kat edebiliyor sivrisinekler ve taşıdıkları virüsü insanlara ve hayvanlara ulaştırabiliyorlar" şeklinde konuştu.

    'Bir grup sinekte saptadık'

    Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

    "Batı Nil hastalığı virüsü aslında kuşlarda bulunan bir virüs. Göçmen kuşlar ile bir ülkeden bir ülkeye taşınabiliyor. İşte bu taşınma sırasında, virüs taşıyan kuşlar eğer burada lokalize olurlar ise, bunları da ısıran sivrisinekler kuştan virüsü alıyorlar ve sonra insana ve atlara bulaştırabiliyorlar. Ama insanlardan ve atlardan daha hızlı bir geçiş söz konusu değil. Sivrisinekler aracılığı ile sadece kuşlarda var olan virüsü sivrisinekler kuşları ısırması kanalı ile alıyorlar, bu virüsü insanlara ve atlara bulaştırabiliyorlar. Aslında ülkemizdeki Batı Nil ateşi virüsü araştırmaları 2006 yıllarına dayanıyor. O zamandan beri hem sivrisineklerde hem kuşlarda bazı araştırmalar devam ediyor. İnsanda da tabii ki çalışmalar yapıldı. Daha önce bazı saptamalar var bu konuda ancak olayın boyutunu tam anlamıyla incelemek için hem kuşların hem sivrisineklerin ciddi anlamda epidemolojik araştırmalar ile her yıl en azından hangi virüsleri taşıdığı yönünde araştırmalar yapmak lazım. Biz de bu görüşten yola çıkarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tarafından desteklenen, Amerika, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı olarak bir proje gerçekleştirdik. Bu projede yaklaşık 5 bin civarı sivrisinek topladık ve bu topladığımız sivrisineklerden bir grupta Batı Nil ateşi virüsü saptadık"

    'Hayvanlardaki hastalıkları önlersek, insanları da korumuş oluruz'

    Hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklara yeterince önem verilmediğini vurgulayan Yılmaz, “Çok önem verilmesi gerekir bu hastalıklara. Çünkü eğer hayvanlardaki hastalıkların önlemlerini alabilirsek, insanı da korumuş oluruz. Bu noktada hem yetkililerin hem de halkımızın, yeterince üstüne gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle ki bu virüsün kuşta var olduğunu, sivrisinek ile bulaştığını, insanlara bulaşabildiğini bilmek önemli bir şey. Neden? Göçmen kuşlara bir şey yapamazsınız. Uçacaklar. Göçmen kuşlarda var bu virüs. O zaman iyi bir sivrisinek mücadelesi yapmamız gerekiyor. İyi bir sivrisinek mücadelesi de hem kişisel mücadele, hem de yerel yönetimlerin mücadelesi ile olmalıdır" dedi.

    'Çevre temizliğiyle azaltabiliriz'

    Göçmen kuşların taşıdığı virüsü engellemenin mümkün olmaması nedeniyle, sivrisinekle mücadele yöntemleri ile sayılarının azaltılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

    “Sivrisinekler bir kere sulak, bataklık ortamlarda yaşamayı ve oralara yumurta bırakmayı seviyor. 25 derecenin onlar için en uygun yaşama ortamı olduğunu biliyoruz. Onların dezavantajına olabilmesi için ısının 10 derecenin altına düşmesi lazım. Çok sıcak ve kurak havalar, bataklığı ve sulak alanları kısmen kurutacağından sivrisinekler için pek uygun değil. O anlamda bizim işimize yaramayan tarzda olan su birikintilerini kesinlikle kurutmamız gerekiyor. Göllerde ise, biyolojik azı yöntemler denenmiş durumda. Bunlardan biri göllere sinek larvalarını yiyen balıklar. Bu sayede sinek popülasyonunu azaltmış oluyorsunuz aslında. Bütün hedef, sinek sayısını nasıl azaltabilirim. Yani dışarıdaki, mücadele bu tarzda olmak zorunda. Çünkü başka türlü mücadele şeklimiz yok. Kuşlara bir şey yapamıyoruz. O zaman sivrisinek sayısını azaltacağız. Ejderha sinekleri var. Sivrisinekleri yok edebiliyorlar. İlaçlamalar yapabilirsiniz. Görev yine yerel yönetimlere düşüyor. Çevre temizliği önemli çünkü organik atıkların bulunmamasında yarar var. Sinekler onlara gidiyor daha çok. Dolayısıyla iyi bir çevre temizliği, iyi bir sinek mücadelesi ile sinek sayısını azaltabiliriz"

    Etiketler:
    Tekirdağ, Bati Nil Virüsü, sivrisinek
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Down Sendrolmluların çalıştığı restoran en iyi restoran seçildi
    Down sendromluların çalıştığı restoran Brüksel'in en iyisi seçildi
    Karikatür
    ABD'li senatörden Türkiye'ye S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet