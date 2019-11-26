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21:02 26 Kasım 2019
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    Atlasglobal

    Atlasglobal'den uçuşlara 1 aylık ara

    © Fotoğraf : Twitter/Atlasglobal
    Türkiye
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    Atlasglobal, Instagram'dan bir açıklama yayınlayarak bugünden başlayarak 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurdu.

    Borajet
    © AA /
    Borajet resmen iflas etti
    Atlas Global, Instagram'dan bir açıklama yayınlayarak bugünden başlayarak 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurdu.

    Atlas Global'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.

    Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

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    Değerli Yolcularımız, Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibarıyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir. Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır. Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz. Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır. ✈️ 🛫 Dear Passengers, As per the decision taken by our airline, we have entered a new phase of restructuring in order to provide you a unique flight experience. As of the 26th of November 2019, we have temporarily suspended all our flights. During this period, all flight irregularities on the tickets until the 15th of December 2019 will be assessed by our teams. All procedure regarding involuntary change and/or refund will be announced on 16th of December 2019, on our website. Please contact callcenter@atlasglb.com with your PNR and flight information should you have any further inquiries and questions. Tickets sales will be suspended until the 16th of December 2019 on all our sales channels including our web-site, mobile apps, etc.

    Atlasglobal (@atlasglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

    Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz. Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır".

    Etiketler:
    Ekonomik kriz, Borajet, Uçuş, Atlasglobal
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