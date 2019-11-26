MGK: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürdürülecek

''Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttü"

MGK Bildirisi'nde, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi.

MGK Bildirisinde, ''Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü'' beyan edildi.

'1915 olayları hakkında asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı'

MGK Bildirisinde, ''1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar'' şiddetle kınandı.

"Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlaması bekleniyor"

MGK Bildirisinde, ''Suriye'de güvenli bölge mutabakatı tarafı ülkelerden Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği'' ifade edildi.

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

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