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04:37 27 Kasım 2019
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    TBMM Genel Kurulu

    TBMM Genel Kurulunda "Tank Palet Fabrikası"yla ilgili tartışma

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulunda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında "Tank Palet Fabrikası"na ilişkin tartışma yaşandı.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında, İçişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki bazı maddelere yönelik eleştiriler getirdi.

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    Altay'ın, konuşmasında "Tank Palet Fabrikasının peşkeş çekildiğine" ilişkin sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, yanıt verdi.

    "Biz hiçbir şeyi peşkeş çekmedik, ne yandaşa ne paydaşa ne başka birisine" diyen Akbaşoğlu, "Tank Paletle ilgili dilimizde tüy bitti anlata anlata. Yani, ana sınıfına göre anlatıyoruz anlamıyorsunuz, ilkokula göre anlatıyoruz anlamıyorsunuz, üniversiteye göre anlatıyoruz anlamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

    "Temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp yeniden CHP tarafından gündeme getirilen Tank Palet Fabrikasıyla ilgili iddiaların tümü asılsız, gerçek dışı. Bu aynen, Cumhurbaşkanımızın bir CHP’liyle görüşüp kendisine genel başkanlık teklif ettiği gibi yalan ve iftiradır. Yalancılıkla siyaset olmaz ancak Hitlerin Propaganda Bakanı Goebbels’in taktiğini güdenler tabii ki bunu da maalesef anlamazlar. Bu konuda söylemleri doğrultmak, doğru siyaseti ortaya koymak gerekir".

    CHP'li Altay: 'Peşkeş değilse Allah’ım benim canımı alsın'

    Yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Altay, "Sayın mevkidaşım 'ihale yapıldı.' dedi. Yapılan ihale, BMC ve Otokar’ın girdiği ihale tank üretim ihalesi. Vallahi de billahi de Sakarya’daki fabrikayla ilgili ihale yapılmadı. Kur’an-ı Kerim’i getirelim, ikimiz de el basalım, var mısın? Yoksun" karşılığını verdi.

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    "Türkiye tank üretmesin" diyen olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetlerini "başka bir ülkenin patronajına teslim edilmesine vicdanlarının el vermediğini" söyleyen Altay, şunları kaydetti:

    "Bu fabrikanın ne kiralanması ne işletme devriyle ilgili bir tane evrak yok. Bir tane evrak var ama o şu, gizli bir özelleştirme kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri halka açık. Bu özelleştirme kararnamesi nerede? Niye bu saklanıyor? Niye bu Resmi Gazete’de yok? 

    Millet size devleti idare yetkisi verdi, devletin malını peşkeş çekin yetkisi vermedi. Siz devletin malını kiralayabilirsiniz, yandaşınız da alabilir; deriz ki 'kitabına uydurdu; lanet olsun.' Bu, kitaba da uymuyor. Ne kiralama var ne satma var; hiçbir şey yok. Bunun resmi adı peşkeştir. Vallahi billahi sabaha cenaze namazımı kılın; bunun adı peşkeştir. Peşkeş değilse Allah’ım benim canımı alsın".

    AK Partili Akbaşoğlu: 'Hiçbir şeyi peşkeş çekmeyiz'

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Tank Palet Fabrikasının ihale edildiğini söylemediğini vurguladı.

    Daha önce bu fabrikanın, Tank Palet Fabrikasının Otokar AŞ’ye tahsis edildiğini ve kullandırıldığını söylediğini anımsatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

    "Biz, hiçbir şeyi peşkeş çekmeyiz. Her şeyi hukuka uygun bir şekilde ortaya koyarız. Nitekim, Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devredilmesine ilişkin Danıştayda açılan bir dava var. Bu davada da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu son kararı vererek bu tahsis işleminin hukuka uygun olduğunu ortaya koymuştur.

    © DHA /
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    Halihazırda, fabrikada yürütülen bakım onarım, palet ve optik üretimi gibi hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete hiçbir ilave maliyet getirilmeksizin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir. İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer ekonomik hakları korunacaktır. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı iddia edildiği gibi bir gizli kararname değil karardır. Birçok Cumhurbaşkanı kararında olduğu gibi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Buna rağmen, bu kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler de kamuoyuyla paylaşılmıştır".

    Altay, yeniden söz istedi ancak TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kifayeti müzakere olduğunu belirterek, AK Parti Grup önerisini oyladı.

    Tank Palet Fabrikası'nın özel sektöre devredileceği iddiaları üzerine Sakarya'da toplanan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı genel başkan yardımcıları, sendika başkanları ve partililerin de bulunduğu grup, tepki amacıyla 18.00'de 12 saatlik oturma eylemi başlattı.
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    Altay, "Hiç hoş değil. Bir grup başkanvekili ayaktayken onu gördüğünüz halde oylamaya geçemezsiniz. Bu saygısızlıktır, nezaketsizliktir" dedi.

    TBMM Başkanvekili Bilgiç, "Nezaketsizlik değil, sizin bu tavrınız nezaketsizlik" diyerek, birleşime ara verdi.

    AK Parti'nin grup önerisinin ardından İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

    Etiketler:
    Emin Akbaşoğlu, Katar, Engin Altay, Tank Palet Fabrikası, TBMM
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