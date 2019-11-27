Turan'dan 'sakallı bebek' açıklaması: Haberi ben yayınlamadım, üçüncü sınıf gazeteciler günlerden beri bana saldırıyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, kendisine yöneltilen 'sakallı bebek haberi yaptı' eleştirilere yanıt verdiği bugünkü yazısında söz konusu haberin kendi döneminde yayınlanmadığını belirtti ve "Üçüncü sınıf gazeteciler, günlerden beri bana saldırıyor, aç kurtlar gibi ısırıp parçalamak istiyorlar" ifadelerini kullandı

© Fotoğraf : DHA Ahmet Hakan: Bana laf çakmış Rahmi Turan, yahu sen sağa sola dalaşacak durumda mısın, rezil kepaze olmuşsun gazetesi yazarı Rahmi Turan, 'Saray'da Erdoğan'da görüşen CHP'li haberinin konuya taraf kişilerce yalanmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu ve özür dilemişti.

Turan'ı eleştiren isimler, aynı zamanda kendisinin Tan gazetesi döneminde 'sakallı bebek' haberi yayınladığını söylemişlerdi.

'Sakallı bebek' iddiasına ilişkin bugünkü yazısında açıklamalarda bulunan Turan, söz konusu haberle ilgili olarak "Benim uzaktan-yakından hiçbir ilgim yok" dedi ve "Bugün iç sayfadaki TOKMAK-2 sütunumda 'Sakallı bebek' olayının belgesini yayınlıyorum. Baksınlar, eğer kendilerini gazeteci kabul ediyorlarsa, utansınlar" ifadelerini kullandı.

Turan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Üçüncü sınıf gazeteciler, günlerden beri bana saldırıyor, aç kurtlar gibi ısırıp parçalamak istiyorlar.

Bunların arasına ne yazık ki Ertuğrul Özkök de girdi. Hiç yakıştıramadım! Ertuğrul Özkök'ü başka bir yazıda daha ayrıntılı anlatırım.

Her insan gibi gazeteci de hata yapabilir. Önemli olan hatayı anladıktan sonra özür dilemesini bilmektir. İnsanlık ve gazetecilik budur.

Ben de olayda adı geçen siyasetçilerden ve tüm okurlarımdan özür diledim. Yanlışta ısrar edip, yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışmak daha kötüdür.

Hakkımda “Sakallı bebek haberi yaptı” diye iftira atanlar, bu yanlışları nedeniyle özür dilerler mi? Onlardan böyle ahlâklı bir davranış beklenmez!

Bugün iç sayfadaki TOKMAK-2 sütunumda 'Sakallı bebek' olayının belgesini yayınlıyorum. Baksınlar, eğer kendilerini gazeteci kabul ediyorlarsa, utansınlar!

Başta Hürriyet Gazetesi'nin sakallı yönetmeni Ahmet Hakan denilen iftiracı olmak üzere;

Aydın Engin, Hadi Özışık, Mehmet Metiner, Emin Pazarcı gibi üçüncü sınıf gazeteciler, sırf bana olan kin ve haset duygularını tatmin etmek için utanmadan “Sakallı bebek” yalanına sarıldılar.

Ben bugüne kadar Türkiye çapında 6 büyük gazete çıkarttım. Yayın hayatına soktuğum 3 magazin gazetesini de sayarsak çıkarttığım gazetelerin sayısı 9'u bulur.

Bana saldıranlar ise hayatlarında hiçbir başarıları olmayan zavallılar!

Arkadaşlarım Beyazıt Kütüphanesi'ne gidip 'Sakallı bebek' haberinin yayınlandığı 1 Ağustos 1987 Cumartesi günlü Tan Gazetesi'ni bulup, haberin (yukarıda) ve gazete künyesinin (aşağıda) fotoğrafını çektiler. Bunları açıkça görüyorsunuz.

Künyede Genel Yayın Müdürü olarak Tevfik Yener, Yazı İşleri ve Haber müdürleri olarak Yalman Aknar ve Cengiz Yarbağ'ın isimleri var.

Benim uzaktan-yakından hiçbir ilgim yok.

Şimdi, “Sakallı Bebek” haberini bana fatura etmeye çalışan müfteriler, medeni cesaret gösterip özür dilerler mi?"