Yeni Akit gazetesi yazarı: Kadının fıtratında 'annelik' duygusu en önde geleni, kadın ısrarla fıtratından koparılmakta

Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk, 'kadının fıtratında annelik duygusunun en önde olduğunu' ve 'kadının fıtratından ısrarla ve inatla koparılmak istendiğini savundu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Hüseyin Öztürk, kadına şiddet konusuna değindiği bugünkü yazısında söz konusu tartışmalarda 'aile birliği' ve 'namus' gibi kavramlardan söz edilmediğini belirtirken, "Çünkü kadın meselesi kapitalizmin, tüketimin, internet dünyasının ve eğlence sektörünün vazgeçilmesidir" dedi.

Öztürk, "Mesela kadına şiddetin önlenmesine dair hiç kimse çıkıp; 'aile birliğinden, namus, ahlak, edep, hayâ, büyük-küçük, anne-baba-akraba-emanet, hak-hukuk' ve bütün bunların ötesinde ahiret gününden söz ederek, bu dünyanın 'eden bulur' dünyası olduğunu, kadını ve erkeği birbirine karşı sorumlu olmaya mecbur kılan hallerden söz edemiyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, "Kadının fıtratında 'ev olma', 'aileyi koruma, kollama' gücü sınırsızdır. Kadınımız bu duygu ve inancından koparıldıktan sonra bir daha derlenip toparlanamaz ve dağılır" ifadelerini kullandı.