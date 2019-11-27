Albayrak: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz

Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda 2022 hedefinin yüzde 4.9 olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Bakan Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini belirtti.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2019'da işsizlik oranının yüzde 12.9 olması tahmin ediliyor.

- Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz.

- Enflasyon 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4.9 olacak.

- Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz.

- Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

- 2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.

- İvme finansman paketiyle 33 miyar lira kredi firmaların imkanına sunuldu.

- 2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını %3'ün altında tutmayı hedefliyoruz.