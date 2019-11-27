Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Bizim bu sisteme ihtiyacımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bizim bu sisteme ihtiyacımız var" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- S-400 konusunda ABD ile konuşmaya devam ederiz ancak herhangi bir dayatmayı kabul etmeyiz. Tavrımız net, kimseye bir taahütte bulunmadık.

- ABD yapıcı tekliflerimize evet demedi.

- ABD ziyaretimizde mutabık kalmadık.

- Eğer ABD satabilecekse Patriot da satın almak isteriz, bu konularda tek bir ülkeye bağlı kalmak doğru değil.

- İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok.

- Rusya ile de ABD ile de ilişkilerimizi sürdürmek isteriz.

- F-35'in ortağıyız, en kötü senaryoda, F-35 alamadığımız zaman başka alternatiflere bakmak zorundayız.