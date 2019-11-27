Erdoğan: BMGK Daimi Üyeleri arasında bir tane halkı Müslüman olan ülke yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri arasında halkı Müslüman olan herhangi bir ülkenin bulunmadığını söyledi. Erdoğan, 'bu adaletsiz sistemin devam etmesinin mümkün olmadığını' belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile 2 kez telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Arnavutluk Başbakanı Rama depremde 26 ölü ve 600'ün üzerinde yaralı olduğunu söyledi. Kargo uçaklarımızı, Kızılay ve AFAD'ı Arnavutluk'a yollamış bulunuyoruz. Yardım TIR'ları da gün içinde Arnavutluk'a varacak. Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var.

Söz konusu Müslümanlar olunca, zulüm çekenler birer can değil, fotoğraf karesi olarak görülüyor. BMGK Daimi Üyeleri arasında bir tane halkı Müslüman olan ülke yok. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değil."