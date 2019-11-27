AK Partili Ünal: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil

(Gündemin değiştirilmek istendiği iddiaları) Bu iddiayı biz mi ortaya attık. 'Tank-palet fabrikasını sattınız' diyorsun. Satılmadı. 'Peşkeş çekildi' diyorsunuz, çekilmedi. 'Orada Fırtına Obüsü üretiliyordu' diyorsunuz, orada üretilmiyor. 'Orada tank üretiliyor diyorsunuz', üretilmiyor. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o taşı çıkarmayacağız. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarıyla oluşturduğu gündemin çamurunu bize bulaştırmaya çalışmasından yorulduk. Kılıçdaroğlu ile hiçbir şey konuşabilme imkanımız yok. Mahkeme karar veriyor kendisiyle ilgili, o 'kararın nasıl verildiğini biliyorum' diyor. Sayın Genel Başkanımız senin iftiralarına sessiz mi kalsın?

CHP'nin kendi içinde parti disiplininin olmamasını parti içi demokrasi diye anlatırlar. İkisi farklı şeyler. Siz kurullarınızda konuşursunuz, tartışırsınız, ortak bir karar alırsınız, o karar herkesin kararıdır. Türk siyasi tarihinde AK Parti istişare ve aldığı kararları uygulamasıyla bilinir. CHP parti içi disiplini olmayan bir partidir. CHP kendi içinde kumpas ve hizipçiliğiyle bilinir ve konuşulur. Bunu CHP'liler de kabul eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğunu biliyoruz. Kumpasla gelen kumpasla gider. Bu kirli işlere bizi bulaştırmasınlar.