İmamoğlu: Bu görüşmeler Cumhurbaşkanlığı'na hazırlanıyorum anlamına gelmez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İktidar olmaya hazırlanıyorsunuz gibi duruyor" ifadesi üzerine "Ben sadece bizim belediyeciliğimize güvenini koyan İstanbullulara hizmet etmeye çalışıyorum. Eğer biz beklentilerini karşılamazsak, biz de değiştiriliriz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Die Welt'in sorularını yanıtladı.

T24'ün aktardığına göre İmamoğlu, "Die Welt’e belediye başkanı olmadan önce verdiğiniz röportajda İstanbul seçimlerinin Türkiye’ye demokrasi ve özgürlük getirme yolunda bir adım olduğunu söylemiştiniz. Bu yolda şimdi neredesiniz? Bir sonraki adım ne?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şimdiden çok yol kat ettik. Yerel seçimlerde muhalefetin başarısı ile artık yapamayacağımızı düşündüğümüz bir şeyi başardık. Aslında bu seçimin kazananı demokrasiydi. Sert bir dirençle karşılaştık, ancak sonunda halkın demokrasi ihtiyacı daha ağır bastı. Daha önce İstanbul’da hiç almadığımız kadar oy aldık. Vatandaşlarımız eğer ihtiyaçlarına karşılık vermezlerse yöneticileri değiştirebileceklerini gösterdi. Vatandaşlarımız tam saydamlık ve seslerinin duyulmasını istiyor. Demokrasi, Türk halkının genlerinde var."

İmamoğlu, "Bu yakın zamanda Cumhurbaşkanı’nın değişebileceği anlamına mı geliyor? Şimdiden Berlin ziyaretinizde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştünüz. Biraz iktidar olmaya hazırlanıyorsunuz gibi duruyor" görüşüne de yanıt verdi.

"Bu görüşmeler Cumhurbaşkanlığı'na hazırlanıyorum anlamına gelmez" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ben sadece bizim belediyeciliğimize güvenini koyan İstanbullulara hizmet etmeye çalışıyorum. Eğer biz beklentilerini karşılamazsak, biz de değiştiriliriz. Bu yüzden uluslararası ilişkiler, uluslararası iş birlikleri kurmaya çalışıyor ve İstanbul ile onun vatandaşları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."