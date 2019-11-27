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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

    İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum

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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su sorunu başgösterdiğini öne sürerek, kendisini “Madem bu horona girdiniz, çözeceksiniz bu işi” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum; inşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız” diye yanıt verdi.

    İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulu’nu inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesi İstanbul için yaptığı “2040’a kadar hiçbir su problemi yok” açıklamasını hatırlattı.

    Biz de sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne itimatla göreve geldik, ama öyle değilmiş. Ne yazık ki üç-beş aylık kuraklıkla sıkıntı çekebilir İstanbul" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Niye yanıltılmış sayın Cumhurbaşkanı? Bence onun hesabını sorsun. Yani ilgili kurumlar; bu DSİ olabilir. Mesela DSİ Genel Müdürü ne yapıyor, İstanbul’un barajları ile ilgili? Bence bunlarla ilgili bir denetim başlatsın. Bir rapor istesin. Umudum budur. Biz, görevimizi yapıyoruz. Ama hatırlatmak isterim: Bizim işimiz var, işimize bakalım, ama sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul’la meşgul olmasın. Bakın, ülkede 10-11 insan intihar ediyor işsizlikten, ekonomi problemlerinden; üzülüyoruz. Gerçekten ülkenin bazı travmaları var. Gerçekten İstanbul’la yorulmasın, bize destek olsun. Biz işimizi yapalım, Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin bütüncül sorunlarına odaklanırsa birbirimizi destekleyen ve ülkenin ve milletimizin mutluluğuna refahına beraberce katkı sunmuş oluruz.

    Gelecek yıl için İstanbul’un su sorunu olmadığını belirten İmamoğlu, İstanbul’un su ihtiyacıyla ilgili bugüne kadar ihmal edilmiş konulara çözüm getirileceğini ifade etti.

    ‘Horonu iyi bilirim‘

    İmamoğlu, cumhurbaşkanının horon benzetmesi içinse şöyle konuştu: 

    Ben, kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum Türkiye’de. Horonu iyi bilirim. Yani işimin gereğini yapmayı da iyi bilirim. İnşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız yani, sorun yok. Ama dediğim gibi; ‘2040’a kadar İstanbul’un su sorunu yok. Hatta 40-50 yıllık su sorunu çözdük’ diye açıklamaları var belediye başkanlarının. Ama bugün gördüğümüz, şurada 3-4 aylık süreçte bile, kuraklık sürecinde bile İstanbul’un sıkıntı yaşadığını gördük! Her konuda biz süreci takip ediyoruz. Devletin kurumları ile irtibat halindeyiz. Gerekirse kamuoyu ile paylaşacağımız kaygılarımız da var; ama şu anda kamu kurumları ile bakanlıkla, DSİ ile başka kurumlarla süreçlere çözüm arıyoruz. Çözümde art niyet ya da çözümsüzlük oluşturma eylemini gördüğümüz anda, hem sayın Cumhurbaşkanı’nı bilgilendiririz hem de kamuoyunu bilgilendiririz. Herkesin itinalı, dikkatli, kendi konularına konsantre bir şekilde işlerini yapmalarını diliyorum.”

    ‘İSMEK daha verimli çalışacak’

    Ziyaretinde ‘İSMEK’ler kapatılıyor’ iddiasını da kesin bir dille yalanlayan İmamoğlu şöyle konuştu:

     “Daha sağlıklı ve verimli, part-time (yarı zamanlı) ve mevsimlik çalışandan daha çok, sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istiyoruz İSMEK kurumunu. Bu şekilde yılın bütününe yaydığımızda, çok daha yüksek sayıda kursiyer sayısına da ulaşacağız. Bu gibi yerleri daha geliştirmek, daha etkin hale getirmek istiyoruz. Bu bir geçiş süreci. Görecekler daha yüksek sayıda kursiyer, daha fazla insana hizmet eden bir kuruma dönüşecek ve verimliliği artacak.”

    Etiketler:
    Baraj, susuzluk, Halka, Siyaset, horon, İstanbul, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan
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