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    Yavaş: Ankara'da bir mobil uygulama yapıyoruz, 2 milyona yakın indirme bekliyoruz

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    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente özel geliştirilen mobil uygulamanın en az 2 milyon kişi tarafından indirilmesini beklediklerini söyledi.

    Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 28'incisi düzenlenen 'Kalite Kongresi' Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

    '21. Yüzyılda Metropoller ve Yerel Yönetimlerde Çağın Gereklerini Yakalamak' başlıklı oturumda Şahin ve Yavaş da konuşmacı olarak yer aldı."

    'Vatandaş önce ciddiye alındığını görecek'

    Ankaralı vatandaşların şehirdeki sorunları bildirmesi üzerine kısa sürede çözüm üretecekleri bir mobil uygulama yaptıklarından bahseden Yavaş  şöyle konuştu:

    "Bir mobil uygulama yapıyoruz Ankara'da. En az 2 milyona yakın indirme bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden belki. İşte bu mobil uygulama üzerinden insanlar aklınıza gelen her şeyi yapabilecek. Belki dünyada bir numara olacak. Ama en önemlisi şu, vatandaşın size güvenip inanması,  gördüğü bir olumsuzluğu anında bildirmesi. O zaman bizim belediye personel alımı 30 bin, 300 bin olacak. Yani diğer gönüllüler ile. Sorumluluk hisseden herkes gördüğü çukuru, aksaklığı, ne bileyim belediyedeki herhangi bir hizmetin aksamasını bize anında bildirebilecekler. Görüntülü, fotoğraflı, yazılı… Nasıl istiyorlarsa anında bildirecekler. Biz de kurduğumuz bir mekanizma ile bunu yarım saatte, bir saatte çözmeye çalışacağız. Vatandaş önce ciddiye alındığını görecek. Yani 'ben fedakarlık yapıyorum, belediyenin yapması gereken bir şeyi ben bildiriyorum ama belediye ilgilenmiyor' demeyecek. Daha sonra sahiplenmeye başlayacak. Bu sefer projeleri sormaya başlayacak çünkü biz halkın parasını harcıyoruz."

    'Vatandaşın parasını harcadığımıza göre onların karar vermesi lazım'

    Yapılacak projelere karar vermeden önce vatandaşın fikrini almanın önemini vurgulayan Yavaş, "Yani çok üzülerek söylüyorum, Ankara'da bugün Ankapark projesi iflas etmiş ve 750 milyon dolar asgari harcanmış bir projedir. Bırakın 750 milyon doları, bizlerin 750 dolar bir parayı bile boşa götürme lüksümüz yok çünkü onların parası. Dolayısıyla, yapacağımız bütün faaliyetlerin hepsinde fikirlerini almamız lazım. Bunu ileride belediyenin çalışması varken yol kapalıysa kendilerine duyurmada da kullanabiliriz. Kendi mekanlarına yakın bir yerdeki bir alanı nasıl kullanacağımız konusunda da kendilerinden yararlanabiliriz. Bunlara şu anda biz karar veriyoruz. Buraya park güzel olur diyoruz yapıyoruz. Halbuki belki onlar daha öncelik olarak bir kütüphane, kreş, sağlık ocağı istiyor. Onların parasını harcadığımıza göre onların karar vermesi lazım. Dolayısıyla insanların ne yapıp yapıp e-demokrasi, dediğimiz gibi. Bugün büyükşehirler ortaya çıktı ama bence yerel yönetimler güçlendirilmedi hantallaştı" dedi. 

    'İyi bir yönetici üniversiteler, meslek odaları ve STK'lar ile bir araya gelmeli'

    "Bir belediye başkanının neler yapması gerektiğini en iyi üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görebileceğini düşündüğünü dile getiren Yavaş, "Yani şöyle gireyim söze, herhangi bir mesleğe sahip birisi, belediye başkanı olabilir. İyi bir konfeksiyoncu. Bunun önünde yasal hiçbir engel yok. Ya da bir fabrikatör olabilir. Yıllardır kendi ticari işi ile uğraşan birisinin belediye başkanı olduğunu düşünün. Bu sizin söylediklerinizin hiçbirini yapması, anlaması mümkün değil. Konusu değil çünkü. Dolayısıyla, iyi bir yöneticinin yapması gereken en önemli şey üniversiteler ile meslek odaları ile, sivil toplum kuruluşları ile yan yana gelmek. Bunların bir çoğu çağın gerekliliğini görüp belediye başkanının neler yapması gerektiğini en iyi onlar görür. Bir diğer konu gençleri anlama şansımız yok. Benim yaşımdaki birisinin o gençleri anlama şansı yok. Ne yapmamız lazım? Gençleri anlamanın çok kolay yolu var. Onların ne istediğini anlamak, dinlemek, onların size ulaşmasını sağlamak" diye konuştu.

    Şahin: Sürdürülebilirliği sağlamamız lazım

    Konuşmasında Sürdürülebilir Belediyecilik konusuna değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:

    "23 maddede sürdürülebilirlik var. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma, sürdürülebilir eğitim, sürdürülebilir sağlık. Her bir başlıkla ilgili biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En büyük sorunumuz bizim 'Kervan yolda düzülür'diye başlıyoruz. Her yönden sürdürülebilirlik sorunumuz var. Devlet yönetiminden tutun, kişiye bağlı çalışıyor. Kişiye bağlı çalışan sistem çalışmıyor demektir. Sistematik çalışma ve sürdürülebilirliği, kurumsallaşmayı sağlamamız lazım. Ben arkadaşlara hep şunu söylüyorum  'ben yokken de bu sistem çalışabilmeli'. Kişiden bağımsız, bugün hasta oluruz, yarın bir nefesimiz var, ölürüz. Arkadan bunun devamını getirebilmek… Bakanlıkta da hep onu yapmaya çalıştım. Sürdürülebilirlik. Ama maalesef bizim insan yapımızdan kaynaklı ciddi sorun var. Kişi değişiyor, bir doğru varsa o doğruda devam etmek lazım. Kurumsallaştırmak lazım. Hani Amerika'ya diyoruz ya, 'Başkan ne kadar değişirse değişsin burada değişmeyen bir şey var.', ' O Almanya modeli, o bir Alman' diyoruz. Ne farkı var? Sistematik çalışma, kurumsallaşma. Bizim bu sistemi bu hale dönüştürmemiz lazım. Kişilerden bağımsız ve doğruyu götüren bir sürdürülebilirlik kafamızı, yönetim tarzımızı koymamız lazım. Herkes fani sonuçta. Bunu çok önemli buluyorum. Yaptığımız için sürdürülebilirliğini, kurumsal alt yapısını, yaptığımız işi 20-30 yıl sonra hedeflerimizi koyarak, nasıl sürdüreceğimizi ortaya koymamız ve toplumu buna hazırlamamız gerekiyor."

    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygulama, Ankara, Mansur Yavaş
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