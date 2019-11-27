Posta gazetesi 'İzmir illetvekili Binali Yıldırım' ifadesi için özür diledi: Sehven yanlışlık yapıldı

Posta gazetesi, dün 'Posta İzmir'in birinci sayfasında yer alan 'İzmir illetvekili Binali Yıldırım' şeklindeki ifadeden dolayı özür diledi. Gazetenin açıklamasında, sehven yanlışlık yapıldığı belirtildi.

Posta gazetesinin İzmir ekinde dün, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın adı, 'AK Parti İzmir illetvekili Binali Yıldırım' olarak yazıldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen hata, uzun süre Twitter'ın Trend Topic (TT) listesinde kaldı. Gazete, ertesi gün yayımlanan sayısında yapılan yanlışlıktan dolayı özür diledi:

"Gazetemizin dünkü sayısında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın unvanı yazılırken sehven yanlışlık yapılmıştır. Düzeltir, kendisinden ve kamuoyundan özür dileriz."